Вещи, за которые вы не отвечаете — перестаньте корить себя

Грустная девушка. Фото: Freepik

В жизни существуют некоторые вещи, за которые мы на самом деле не можем отвечать. Они не подконтрольны нам и не зависят от тех или иных решений. Однако часто именно из-за этого люди переживают больше всего, чем портят свою жизнь и отношения с близкими.

Об этом пишет РБК-Україна.

Вещи, за которые вы не можете нести ответственность

Настроение других людей

Вы не можете повлиять на то, что будет чувствовать человек в этот момент. Конечно, ваши действия могут натолкнуть их на те или иные чувства, но их реакция — это только их ответственность. Не пытайтесь подстраиваться под чужой комфорт, ведь так вы только потеряете себя.

Решение окружающих

Вы можете давать советы другим, но не брать ответственность за их решения. Высказывайте свое мнение только тогда, когда вас об этом просят. Если же вы решаете проблемы за кого-то, он просто теряет шанс научиться и получить опыт.

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Результат собственных усилий

Конечно, на успех в жизни влияют конкретные шаги. Однако, конечный результат не всегда зависит от вас. Даже если вы выложились на полную, существует немало других факторов, которые могут изменить все. Ваша задача — делать качественно то, что в ваших силах.

Ожидания других

Вы не можете быть ответственны за чужие мечты и ожидания. Вы теряете собственную жизнь, если стремитесь оправдать ожидания родителей, друзей или коллег. Лучше ставьте собственные цели и двигайтесь туда, куда хочется вам.

