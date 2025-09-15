Какие поступки вы терпите из-за низкой самооценки — перестаньте это делать

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Люди с плохой самооценкой могут терпеть поступки окружающих, которые их унижают. Психологи отмечают, что важно понять, какое отношение выходит за пределы нормы и перестать воспринимать это как нечто обычное. Ведь такое поведение других может полностью уничтожить самооценку и личность человека.

Какие поступки других людей нельзя терпеть

Игра на ваших комплексах

Иногда люди специально подсвечивают ваши комплексы, ведь видят, какая это болезненная тема. Многие могут ощутимо ударить по самым болезненным местам и не стоит этого терпеть. Заявите прямо, что с вами так нельзя.

Провоцирование конфликтов

Люди с низкой самооценкой могут чувствовать пассивно-агрессивное поведение других, но часто они просто молчат. Им легче пережить все внутри, чем решительно прекратить провоцирование конфликта.

Коллеги общаются. Фото: Pexels

Манипулирование

Людьми с низкой самооценкой можно легко манипулировать и часто окружение этим пользуется. Не стоит терпеть такое поведение других и делать то, чего на самом деле вам не хочется.

Эмоциональное насилие

Люди с низкой самооценкой часто становятся жертвами эмоционального насилия. Они терпят давление и унижения со стороны других, ведь боятся постоять за себя. В конце концов это приведет только к полной потере собственной ценности.

Пересечение внутренних барьеров

Люди с низкой самооценкой часто терпят нарушение собственных границ. Не стоит позволять делать это другим и себе, сравнивая собственную жизнь с чужой. Ведь в таком случае самооценка сходит к нулю.

