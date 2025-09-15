Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Пять вещей, которые терпят люди с низкой самооценкой

Пять вещей, которые терпят люди с низкой самооценкой

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 12:30
Какие поступки вы терпите из-за низкой самооценки — перестаньте это делать
Расстроенная девушка. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какие поступки других людей нельзя терпеть

Люди с плохой самооценкой могут терпеть поступки окружающих, которые их унижают. Психологи отмечают, что важно понять, какое отношение выходит за пределы нормы и перестать воспринимать это как нечто обычное. Ведь такое поведение других может полностью уничтожить самооценку и личность человека.

Об этом пишет EVA Blog.

Реклама
Читайте также:

Какие поступки других людей нельзя терпеть

Игра на ваших комплексах

Иногда люди специально подсвечивают ваши комплексы, ведь видят, какая это болезненная тема. Многие могут ощутимо ударить по самым болезненным местам и не стоит этого терпеть. Заявите прямо, что с вами так нельзя.

Провоцирование конфликтов

Люди с низкой самооценкой могут чувствовать пассивно-агрессивное поведение других, но часто они просто молчат. Им легче пережить все внутри, чем решительно прекратить провоцирование конфликта.

Які вчинки терпить людина з низькою самооцінкою
Коллеги общаются. Фото: Pexels

Манипулирование

Людьми с низкой самооценкой можно легко манипулировать и часто окружение этим пользуется. Не стоит терпеть такое поведение других и делать то, чего на самом деле вам не хочется.

Эмоциональное насилие

Люди с низкой самооценкой часто становятся жертвами эмоционального насилия. Они терпят давление и унижения со стороны других, ведь боятся постоять за себя. В конце концов это приведет только к полной потере собственной ценности.

Пересечение внутренних барьеров

Люди с низкой самооценкой часто терпят нарушение собственных границ. Не стоит позволять делать это другим и себе, сравнивая собственную жизнь с чужой. Ведь в таком случае самооценка сходит к нулю.

Напомним, ранее мы писали о том, за что не стоит просить прощения. Психологи назвали пять ситуаций.

Также мы рассказывали о том, за что вы на самом деле не несете ответственность. Многие себя обвиняют за эти вещи.

психология советы интересные факты самооценка общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации