Заниженная самооценка — психологи назвали 4 неочевидных признака

Признаки заниженной самооценки — что указывает на нелюбовь к себе

Дата публикации 26 сентября 2025 09:00
Низкая самооценка — это не мелочь, на которую можно не обращать внимание. На самом деле такое отношение к себе может разрушить жизнь, ведь личности, которые себя не любят и не ценят, боятся проявляться, двигаться вперед и не умеют строить счастливые отношения. Психологи отмечают, что на низкую самооценку указывают несколько неочевидных признаков.

Главные признаки низкой самооценки

Трудно воспринимать комплименты

Люди с заниженной самооценкой не считают, что они достойны хороших слов или похвалы. Поэтому они не могут принимать комплименты. Такие личности просто преуменьшают значение хороших слов, которые им говорят другие, или же вообще отвергают их.

Часто плохо думают о себе

Люди с заниженной самооценкой часто упрекают себя за незначительные ошибки. Они ругаются за провалы и даже в положительных ситуациях находят, за что можно упрекнуть себя. Такие личности постоянно говорят о том, что они недостаточно хороши и действительно верят в это.

Стремятся к совершенству

Люди, которые себя не любят, нацелены быть совершенными. Они расценивают неидеальность как неудачу. Психологи объясняют, что это происходит из-за страха совершить ошибку или не соответствовать высоким стандартам.

Трудно принимать решения

Люди с низкой самооценкой часто не умеют принимать решения. Они не уверены в себе, из-за чего боятся сделать неправильный выбор и столкнуться с потенциальной критикой или отказом. Такие личности очень долго все обдумывают и постоянно сомневаются в своих решениях.

