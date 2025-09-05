Три признака настоящей любви к телу — проверьте себя

Девушка, которая любит себя. Фото: Freepik

Многие говорят о том, что любят свое тело, но на самом деле это не так. Понять искреннее отношение человека к себе помогут не слова, а действия. Психологи отмечают, что есть три признака, которые укажут настоящую любовь к телу.

Признаки настоящей любви к своему телу

Носите только удобную одежду

Одежда — это не только о вкусе, но и об отношении к себе. Человек, который заботится о своем теле и ценит его, не будет носить то, из-за чего ему будет некомфортно. Он не пожертвует здоровьем ради тренда. Многие терпят неудобные ботинки, натирающие ноги, или корсет, который мешает нормально дышать, и все это только ради моды. Однако это свидетельствует о невнимательности к своему телу и нежелании заботиться о нем.

Красивая женщина в удобной одежде. Фото: Pexels

Замечаете, когда телу нужна "зарядка"

Многие сегодня считают отдых пустой тратой времени. Такие люди не учитывают сигналы тела, которому стоит немедленно отдохнуть. Если же вы даете возможность организму восстановиться и не игнорируете собственные потребности, это свидетельствует о настоящей любви к себе. Другой путь — это лишь шаги к выгоранию и ухудшению здоровья.

Позволяете телу наслаждаться

Спорт, интим, сон или еда — тело любит наслаждаться этим в любом возрасте и в любом весе. Если вы действительно любите себя, то не будете ограничивать и забирать у тела возможность наслаждаться только из-за комплексов. Многие люди ждут, пока похудеют или будут чувствовать себя лучше, чтобы записаться на танцы или расслабиться в постели. Однако это лишь ведет их к синдрому отложенной жизни.

Также мы рассказывали о том, как перестать думать о том, что скажут люди. Эту зависимость можно легко побороть.