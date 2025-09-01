Скрытые признаки нелюбви к себе — проверьте, делаете ли вы это

Расстроенная женщина. Фото: Pexels

Проблемы с самооценкой есть у большинства людей. При этом многие даже не подозревают, что на самом деле себя не любят. Психологи отмечают, что на это укажут несколько скрытых признаков.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Скрытые признаки нелюбви к себе

Сложно сказать "нет"

Люди, которые на самом деле себя не любят, не умеют отказывать другим. Ради того, чтобы нравиться окружающим, они забывают о собственных желаниях и потребностях. Такие личности соглашаются на все, о чем их просят, даже если для этого нет сил или времени. Стоит научиться всегда спрашивать себя о том, нужно ли это сейчас вам. Сначала поймите, не давят ли на вас и не пытаются ли заставить принять решение не в вашу пользу, а потом соглашайтесь или нет выполнить просьбу.

Грустная девушка. Фото: Pexels

Неумение принимать комплименты

Нередко люди отказываются от комплиментов в свой адрес и обесценивают их. Это еще один признак, указывающий на нелюбовь к себе. Такой личности становится некомфортно, ведь она сама не верит в собственную ценность, поэтому она начинает отрицать услышанное. Такая реакция на комплименты может быть вызвана отношением родителей в детстве. Например, если вас приучали к тому, что похвалу нужно заслужить, то такая мысль вас будет преследовать постоянно. Проработайте это с психологом, чтобы избавиться от бремени.

Чувство жгучей зависти

Не важно о чем идет речь — профессиональные успехи или личная жизнь. Если вы завидуете другому человеку, это указывает на неуверенность в себе, уныние и нелюбовь. Завистливые люди испытывают большие проблемы с принятием себя. Решить эту проблему можно с помощью работы над собой. Обязательно обратитесь к специалисту, который поможет вам разобраться с гнетущим чувством. Только когда вы найдете свой путь, удастся перестать смотреть на других с завистью.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от всех комплексов. Это поможет полюбить себя.

Также мы рассказывали о том, как ведут себя люди с низкой самооценкой. На это указывают несколько признаков.