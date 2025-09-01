Відео
Що вказує на нелюбов до себе — три неочевидні ознаки

Що вказує на нелюбов до себе — три неочевидні ознаки

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 12:30
Приховані ознаки нелюбові до себе — перевірте, чи робите ви це
Засмучена жінка. Фото: Pexels
Ключові моменти Приховані ознаки нелюбові до себе

Проблеми із самооцінкою є в більшості людей. При цьому багато хто навіть не підозрює, що насправді себе не любить. Психологи зазначають, що на це вкажуть кілька прихованих ознак.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Приховані ознаки нелюбові до себе

Складно сказати "ні"

Люди, що насправді себе не люблять, не вміють відмовляти іншим. Заради того, аби подобатись оточенню, вони забувають про власні бажання та потреби. Такі особистості погоджуються на все, про що їх просять, навіть якщо для цього немає сил чи часу. Варто навчитись завжди запитувати себе про те, чи потрібно це зараз вам. Спершу зрозумійте, чи не тиснуть на вас і чи не намагаються змусити прийняти рішення не на вашу користь, а потім погоджуйтесь чи ні виконати прохання.

Ознаки, що вказують на нелюбов до себе
Сумна дівчина. Фото: Pexels

Невміння приймати компліменти

Нерідко люди відмовляються від компліментів у свою адресу та знецінюють їх. Це ще одна ознака, що вказує на нелюбов до себе. Такій особистості стає некомфортно, адже вона сама не вірить у власну цінність, тож вона починає заперечувати почуте. Така реакція на компліменти може бути викликана ставленням батьків у дитинстві. Наприклад, якщо вас привчали до того, що похвалу потрібно заслужити, то така думка вас буде переслідувати постійно. Пропрацюйте це з психологом, аби позбутись тягаря.

Відчуття пекучої заздрості

Не важливо про що йдеться — професійні успіхи чи особисте життя. Якщо ви заздрите іншій людині, це вказує на невпевненість у собі, зневіру та нелюбов. Заздрісні люди відчувають великі проблеми з прийняттям себе. Розв'язати цю проблему можна за допомогою роботи над собою. Обов'язково зверніться до фахівця, який допоможе вам розібратися з гнітючим почуттям. Лише коли ви знайдете свій шлях, вдасться перестати дивитись на інших із заздрістю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись усіх комплексів. Це допоможе полюбити себе.

Також ми розповідали про те, як поводяться люди з низкою самооцінкою. На це вказують кілька ознак.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
