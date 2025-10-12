Психологічна пастка — як розпізнати і подолати тунельне мислення

Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Чимало людей зіштовхуються з небезпечною психологічною пасткою — тунельним мисленням. Йдеться про стан, коли одна емоція чи проблема стає ключовою та затьмарює собою всі інші аспекти життя. Позбутись такого мислення не складно, якщо знати дієві методики.

Про це для РБК-Україна розповіла сімейна та холістична психологиня Анна Богомолець.

Як позбутись тунельного мислення

Як зазначає психологиня, тунельне мислення нагадує погляд на життя крізь замкову щілину. Людина бачить лише невеличку частину того, що відбувається, й зациклюється на цьому.

"Бувало у вас таке — сидите на кухні з чашкою чаю, але смак його зовсім не відчуваєте? Хтось щось розповідає, а ви киваєте, не чуючи жодного слова. У голові крутиться тільки одне — проблема, питання, страх. Світ стискається до вузької смуги, і здається, що поза цим нічого більше не існує. Це і є тунельне мислення", — пояснює Анна Богомолець.

Вона додає, що головною ознакою такого стану є відчуття зацикленості. Найдієвішим способом позбутись тунельного мислення буде невеликий крок в сторону. Це може бути будь-яка дія, що поверне вас у теперішній момент.

Заплакана дівчина. Фото: Pexels

Зупиніться й запитайте себе про те, що ще є зараз у вашому житті крім цієї проблеми. Можна виписати усі думки на папір, аби вивільнити голову. Крім того, спробуйте вийти на вулицю — подивіться на небо, прислухайтеся до пташиного співу чи дитячого сміху.

"Ці прості дії схожі на запалену свічку в темному коридорі. Ви раптом бачите, що двері назовні завжди були поруч", — каже психологиня.

Богомолець додає, що це не тільки допоможе зменшити стрес, а й поверне вам свободу вибору. Ви зможете бачити не лише проблеми, а й можливості, коли позбудетесь тунельного мислення.

