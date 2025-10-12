Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Тунельне мислення — психологічна пастка, якої варто уникати

Тунельне мислення — психологічна пастка, якої варто уникати

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 17:00
Психологічна пастка — як розпізнати і подолати тунельне мислення
Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Чимало людей зіштовхуються з небезпечною психологічною пасткою — тунельним мисленням. Йдеться про стан, коли одна емоція чи проблема стає ключовою та затьмарює собою всі інші аспекти життя. Позбутись такого мислення не складно, якщо знати дієві методики.

Про це для РБК-Україна розповіла сімейна та холістична психологиня Анна Богомолець.

Реклама
Читайте також:

Як позбутись тунельного мислення

Як зазначає психологиня, тунельне мислення нагадує погляд на життя крізь замкову щілину. Людина бачить лише невеличку частину того, що відбувається, й зациклюється на цьому.

"Бувало у вас таке — сидите на кухні з чашкою чаю, але смак його зовсім не відчуваєте? Хтось щось розповідає, а ви киваєте, не чуючи жодного слова. У голові крутиться тільки одне — проблема, питання, страх. Світ стискається до вузької смуги, і здається, що поза цим нічого більше не існує. Це і є тунельне мислення", — пояснює Анна Богомолець.

Вона додає, що головною ознакою такого стану є відчуття зацикленості. Найдієвішим способом позбутись тунельного мислення буде невеликий крок в сторону. Це може бути будь-яка дія, що поверне вас у теперішній момент.

Як позбутись тунельного мислення
Заплакана дівчина. Фото: Pexels

Зупиніться й запитайте себе про те, що ще є зараз у вашому житті крім цієї проблеми. Можна виписати усі думки на папір, аби вивільнити голову. Крім того, спробуйте вийти на вулицю — подивіться на небо, прислухайтеся до пташиного співу чи дитячого сміху.

"Ці прості дії схожі на запалену свічку в темному коридорі. Ви раптом бачите, що двері назовні завжди були поруч", — каже психологиня.

Богомолець додає, що це не тільки допоможе зменшити стрес, а й поверне вам свободу вибору. Ви зможете бачити не лише проблеми, а й можливості, коли позбудетесь тунельного мислення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим небезпечний синдром відмінника. Він псує людям життя.

Також ми розповідали про те, як навчитись контролювати стрес. Це допоможе наповнити життя спокоєм.

психологія поради психологічний стан поради психолога тривожні ознаки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації