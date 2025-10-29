Видео
Необычная практика для снижения тревожности — поможет успокоиться

Необычная практика для снижения тревожности — поможет успокоиться

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 10:00
обновлено: 10:05
Действенная практика для снижения тревожности — расслабит и успокоит
Спокойная девушка. Фото: Pexels

Иногда для того, чтобы избавиться от тревожности, нужны не только слова, медитации или движение. Телу физически надо чувствовать тепло. Именно в этом заключается одна из практик, которая поможет успокоиться и расслабиться.

Об этом рассказала психосоматолог Марина Горбенко в Instagram.

Читайте также:

Практика "Полотенце" для снижения тревожности

Практика, которая помогает избавиться от тревожности, называется "Полотенце" или "Теплые объятия". Как отмечает психосоматолог, это простой способ быстро снять напряжение и переключить тело из режима "выживания" в режим "жизни".

"Она работает через тело, воздействуя непосредственно на парасимпатическую нервную систему — ту часть, которая отвечает за спокойствие, пищеварение, восстановление и ощущение безопасности. Она снижает уровень кортизола (гормон стресса), который активно влияет на набор лишнего веса", — объясняет Горбенко.

Техніка, яка допоможе позбутись тривожності
Уставшая и расстроенная женщина. Фото: Pexels

Как делать практику "Полотенце"

Возьмите большое полотенце. Чем оно будет тяжелее, тем лучше. Его можно подогреть на батарее заранее, но это необязательно. Завернитесь в него, будто в плед. Включите теплый душ и позвольте воде просто течь. Сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Полотенце станет тяжелым и теплым от воды и как будто будет обнимать ваше тело.

Во время практики глубоко дышите. Почувствуйте, что вы здесь и сейчас: в безопасности и спокойствии. Просто будьте в моменте и позвольте себе расслабиться. Вы можете побыть в тишине или же проговаривать себе такие фразы:

  • "Я в безопасности";
  • "Я здесь, я дома в своем теле";
  • "Все хорошо";
  • "Я есть у себя";
  • "Я рядом с собой".
Техніка, яка допоможе позбутись тривожності
Девушка в ванной. Фото: Pexels

Психосоматолог советует сделать эту практику своей рутиной. Ее следует повторять хотя бы 2-3 раза в неделю или же каждый раз после тяжелого дня или непростых событий, например, после ночных обстрелов. Уже скоро вы увидите значительные изменения в своем состоянии: станете более спокойным и расслабленным человеком.

Напомним, ранее мы писали о том, как легче пережить блэкаут и меньше тревожиться из-за этого. Психиатр дал действенные советы.

Также мы рассказывали о том, какие привычки незаметно разрушают психику. Многие даже не догадываются о вреде, который они несут.

психология советы интересные факты психологическое состояние советы психолога
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
