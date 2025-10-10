Видео
Усилитель тревоги — популярный напиток, который вредит нервам

Усилитель тревоги — популярный напиток, который вредит нервам

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 17:40
Популярный напиток, что вызывает нервозность и тревогу — лучше ограничить
Девушка пьет кофе. Фото: Pexels

Тревожность — это состояние, с которым сталкиваются многие люди. При этом каждый нашел свои маленькие ритуалы, которые помогают успокоиться и поднять настроение: сладости, разговоры с близкими, любимая музыка или чашка кофе. Однако на самом деле некоторые из них являются триггерами и только усиливают тревожность. В частности, еще большее беспокойство вызывает кофе — любимый напиток многих.

Об этом пишет ELLE.

Почему кофе вызывает тревожность

Ученые провели исследование, в котором обнаружили, что связь между кофеином и тревогой неочевидна, но достаточно весома. Временно после чашки кофе человек действительно может чувствовать себя хорошо, однако через несколько часов последствия станут неприятными. Вы можете чувствовать еще большую нервозность.

Особенность кофеина заключается в том, что его молекула добирается до мозга всего за 20 минут, легко проходя барьер, который защищает нервную систему. В дальнейшем кофеин повышает давление и стимулирует центральную нервную систему. Это может приводить к усилению тревожности и даже паническим атакам.

Який напій підсилює тривожність
Девушка в наушниках и за компьютером пьет кофе. Фото: Pexels

При этом, как отмечают специалисты, кофеин содержится не только в кофе. Он также есть в таких напитках:

  • черном и зеленом чае;
  • газированной воде;
  • энергетических напитках.

Если вы страдаете от тревожных расстройств и при этом зависимы от кофе, стоит сокращать количество кофеина постепенно. Резкий отказ от него может вызвать головные и мышечные боли, усталость, апатию и депрессию.

психология кофе советы эмоции напиток
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
