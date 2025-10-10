Видео
Україна
Видео

5 психологических трендов этой осени, они изменят ваше настроение

5 психологических трендов этой осени, они изменят ваше настроение

Дата публикации 10 октября 2025 08:55
Главные психологические тренды осени — помогут обрести гармонию и спокойствие
Девушка читает книгу в уютной комнате. Фото: Freepik

Для большинства людей осень — это время подавленного эмоционального состояния и бесконечной депрессии. На самом деле такое время года может стать хорошим стартом для перезагрузки и вдохновения. Нынешние психологические тренды нацелены именно на это.

Об этом рассказала клинический психолог, психотерапевт Елена Жерносекова на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Главные психологические тренды этой осени

Check-Up организма

Главная цель психологических трендов этой осени заключается в заботе о себе. Запланируйте проверку возможных дефицитов и сдайте необходимые анализы, чтобы поддержать свой организм и помочь ему адаптироваться к новому времени года без стресса.

Найти контакт с природой

Осень будто создана для "природной терапии", именно она станет одним из трендов. Заземлитесь через контракт с природой — собирайте каштаны, дышите влажным воздухом, долго гуляйте.

Головні психологічні тренди осені
Девушка гуляет на природе и держит в руках букет из опавших листьев. Фото: Freepik

Уменьшение информационного шума

Еще один тренд этой осени — меньше соцсетей, подкастов, Reels и TikTok. Психолог советует больше сконцентрироваться на себе. Ответьте на важные вопросы: какие у вас есть актуальные потребности, как их можно сейчас закрыть или сколько процентов составляет ваша "внутренняя батарейка".

Купить новые уютные вещи

Сделайте этой осенью мини-ритуал для окончательного перехода из одного времени года в другое. Купите себе новую книгу, уютное теплое одеяло или мягкие подушки. Именно они добавят уюта и создадут атмосферу, которая будет вдохновлять.

Запланировать активность

Не стоит осенью закрываться дома. Один из психологических трендов — активный отдых. Отправляйтесь в путешествие, на дачу или в лес. Вдохновитесь шумным морем или тихими горами. Психолог также советует попробовать новое хобби, ведь хорошие осенние воспоминания — мастхэв для хорошего настроения.

Напомним, ранее мы писали о том, как избежать осенней хандры. Эти простые способы помогут не впасть в депрессию.

Также мы рассказывали о том, какие цвета стоит носить для хорошего настроения. Они дают ощущение удовольствия, спокойствия и гармонии.

психология осень тренды советы эмоции
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
