Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія 5 психологічних трендів цієї осені, що змінять ваш настрій

5 психологічних трендів цієї осені, що змінять ваш настрій

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 08:55
Головні психологічні тренди осені — допоможуть знайти гармонію та спокій
Дівчина читає книгу у затишній кімнаті. Фото: Freepik

Для більшості людей осінь — це час пригніченого емоційного стану та нескінченної депресії. Насправді ж така пора року може стати хорошим стартом для перезавантаження та натхнення. Цьогорічні психологічні тренди націлені саме на це.

Про це розповіла клінічний психолог, психотерапевт Олена Жерносєкова на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Головні психологічні тренди цієї осені

Check-Up організму

Головна ціль психологічних трендів цієї осені полягає в турботі про себе. Заплануйте перевірку можливих дефіцитів та здайте необхідні аналізи, аби підтримати свій організм ы допомогти йому адаптуватись до нової пори року без стресу.

Знайти контакт з природою

Осінь ніби створена для "природної терапії", саме вона стане одним з трендів. Заземліться через контракт з природою — збирайте каштани, дихайте вологим повітрям, довго гуляйте.

Головні психологічні тренди осені
Дівчина гуляє на природі й тримає в руках букет з опалого листя. Фото: Freepik

Зменшення інформаційного шуму

Ще один тренд цієї осені — менше соцмереж, подкастів, Reels та TikTok. Психологиня радить більше сконцентруватись на собі. Дайте відповіді на важливі питання: які у вас є актуальні потреби, як їх можна зараз закрити чи скільки відсотків складає ваша "внутрішня батарейка".

Придбати нові затишні речі

Зробіть цієї осені мініритуал для остаточного переходу з однієї пори року в іншу. Купіть собі нову книгу, затишну теплу ковдру чи м'які подушки. Саме вони додадуть затишку та створять атмосферу, що буде надихати.

Запланувати активність

Не варто восени закриватись вдома. Один з психологічних трендів — активний відпочинок. Вирушайте в подорож, на дачу чи в ліс. Надихніться шумним морем чи тихими горами. Психологиня також радить спробувати нове хобі, адже хороші осінні спогади — мастхев для гарного настрою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як уникнути осінньої хандри. Ці прості способи допоможуть не впасти в депресію.

Також ми розповідали про те, які кольори варто носити для гарного настрою. Вони дають відчуття задоволення, спокою та гармонії.

психологія осінь тренди поради емоції
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації