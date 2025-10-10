Головні психологічні тренди осені — допоможуть знайти гармонію та спокій

Дівчина читає книгу у затишній кімнаті. Фото: Freepik

Для більшості людей осінь — це час пригніченого емоційного стану та нескінченної депресії. Насправді ж така пора року може стати хорошим стартом для перезавантаження та натхнення. Цьогорічні психологічні тренди націлені саме на це.

Про це розповіла клінічний психолог, психотерапевт Олена Жерносєкова на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Головні психологічні тренди цієї осені

Check-Up організму

Головна ціль психологічних трендів цієї осені полягає в турботі про себе. Заплануйте перевірку можливих дефіцитів та здайте необхідні аналізи, аби підтримати свій організм ы допомогти йому адаптуватись до нової пори року без стресу.

Знайти контакт з природою

Осінь ніби створена для "природної терапії", саме вона стане одним з трендів. Заземліться через контракт з природою — збирайте каштани, дихайте вологим повітрям, довго гуляйте.

Дівчина гуляє на природі й тримає в руках букет з опалого листя. Фото: Freepik

Зменшення інформаційного шуму

Ще один тренд цієї осені — менше соцмереж, подкастів, Reels та TikTok. Психологиня радить більше сконцентруватись на собі. Дайте відповіді на важливі питання: які у вас є актуальні потреби, як їх можна зараз закрити чи скільки відсотків складає ваша "внутрішня батарейка".

Придбати нові затишні речі

Зробіть цієї осені мініритуал для остаточного переходу з однієї пори року в іншу. Купіть собі нову книгу, затишну теплу ковдру чи м'які подушки. Саме вони додадуть затишку та створять атмосферу, що буде надихати.

Запланувати активність

Не варто восени закриватись вдома. Один з психологічних трендів — активний відпочинок. Вирушайте в подорож, на дачу чи в ліс. Надихніться шумним морем чи тихими горами. Психологиня також радить спробувати нове хобі, адже хороші осінні спогади — мастхев для гарного настрою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як уникнути осінньої хандри. Ці прості способи допоможуть не впасти в депресію.

Також ми розповідали про те, які кольори варто носити для гарного настрою. Вони дають відчуття задоволення, спокою та гармонії.