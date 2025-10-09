Які кольори носити для гарного настрою — допоможуть тим, хто втомився

Дівчина сидить на тлі речей в гардеробі. Фото: Pexels

Кольори одягу можуть впливати на емоційний стан та задавати настрій. Цього сезону все більшої популярності набирає новий тренд — дофаміновий гардероб. Його ідея полягає в тому, аби одягатись у відтінки, що стимулюють вироблення гормону радості.

Які кольори підіймуть настрій

Коричневий — стабільність та гармонія

Цей колір варто обирати тим, хто втомився. Він символізує надійність та спокій. Одяг в коричневих тонах допоможе відчути затишок та віднайти гармонію.

Жовтий — заряд сонячного оптимізму

Це один з найщасливіших кольорів у палітрі. Він асоціюється з теплом, світлом та креативністю. Такий відтінок стимулює нервову систему та підвищує рівень серотоніну — гормону, що відповідає за гарний настрій.

Дівчина бере жовтий піджак. Фото: Pexels

Червоний — миттєвий енергетик

Такий колір не просто привертатиме увагу, а й миттєво додасть вам енергії. Він буквально "пробуджує" тіло, підвищуючи частоту серцебиття та активізуючи кровообіг.

Бордовий — шляхетна енергія

Це стриманіша версія червоного — насичена, глибока та тепла. Такий відтінок надасть вам упевненості та сил йти вперед. Якщо ви втомились, то бордовий може стати справжньою рятівною шлюпкою.

Рожевий — м'якість і романтика

Такий колір завжди надихає та додає ніжності й жіночності. Ніжніші відтінки — про грайливість і легкість. А от яскраві варіації, наприклад, фуксія чи гарячий рожевий, можуть спричинити справжній вибух енергії.

Рожевий одяг та взуття. Фото: Pexels

Синій — енергія без метушні

Цей колір — ідеальний баланс між спокоєм і динамікою. Він асоціюється з надійністю, а його яскрава кобальтова версія додасть ефекту бадьорості.

Молочно-білий — свіже дихання

Білі та кремові відтінки стануть справжнім порятунком для тих, хто втомився й потребує відпочинку. Вони освіжать шкіру та додадуть сил й енергії.

Свіжий зелений — ковток життя

Зелений колір — це про відновлення, гармонію та нову енергію. Він асоціюється з природою, а отже з відпочинком і силою. Такий відтінок допоможе відчути "заземлення" та заспокоїтись.

