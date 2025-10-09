Відео
Україна
Головна Психологія Дофаміновий гардероб — які кольори носити для гарного настрою

Дофаміновий гардероб — які кольори носити для гарного настрою

Дата публікації: 9 жовтня 2025 15:00
Які кольори носити для гарного настрою — допоможуть тим, хто втомився
Дівчина сидить на тлі речей в гардеробі. Фото: Pexels

Кольори одягу можуть впливати на емоційний стан та задавати настрій. Цього сезону все більшої популярності набирає новий тренд — дофаміновий гардероб. Його ідея полягає в тому, аби одягатись у відтінки, що стимулюють вироблення гормону радості.

Про це пише ТСН.

Які кольори підіймуть настрій

Коричневий — стабільність та гармонія

Цей колір варто обирати тим, хто втомився. Він символізує надійність та спокій. Одяг в коричневих тонах допоможе відчути затишок та віднайти гармонію.

Жовтий — заряд сонячного оптимізму

Це один з найщасливіших кольорів у палітрі. Він асоціюється з теплом, світлом та креативністю. Такий відтінок стимулює нервову систему та підвищує рівень серотоніну — гормону, що відповідає за гарний настрій.

Які кольори носити тим, в кого поганий настрій
Дівчина бере жовтий піджак. Фото: Pexels

Червоний — миттєвий енергетик

Такий колір не просто привертатиме увагу, а й миттєво додасть вам енергії. Він буквально "пробуджує" тіло, підвищуючи частоту серцебиття та активізуючи кровообіг.

Бордовий — шляхетна енергія

Це стриманіша версія червоного — насичена, глибока та тепла. Такий відтінок надасть вам упевненості та сил йти вперед. Якщо ви втомились, то бордовий може стати справжньою рятівною шлюпкою.

Рожевий — м'якість і романтика

Такий колір завжди надихає та додає ніжності й жіночності. Ніжніші відтінки — про грайливість і легкість. А от яскраві варіації, наприклад, фуксія чи гарячий рожевий, можуть спричинити справжній вибух енергії.

Які кольори носити тим, в кого поганий настрій
Рожевий одяг та взуття. Фото: Pexels

Синій — енергія без метушні

Цей колір — ідеальний баланс між спокоєм і динамікою. Він асоціюється з надійністю, а його яскрава кобальтова версія додасть ефекту бадьорості.

Молочно-білий — свіже дихання

Білі та кремові відтінки стануть справжнім порятунком для тих, хто втомився й потребує відпочинку. Вони освіжать шкіру та додадуть сил й енергії.

Свіжий зелений — ковток життя

Зелений колір — це про відновлення, гармонію та нову енергію. Він асоціюється з природою, а отже з відпочинком і силою. Такий відтінок допоможе відчути "заземлення" та заспокоїтись.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто зі знаків Зодіаку має найскладніший характер. Вони завжди незадоволені чимось.

Також ми розповідали про те, як позбутись осінньої хандри. Ці способи підіймуть настрій та допоможуть уникнути депресії.

психологія поради емоції настрій кольори
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
