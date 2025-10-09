Видео
Видео

Дофаминовый гардероб — какие цвета носить для хорошего настроения

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 15:00
Какие цвета носить для хорошего настроения — помогут тем, кто устал
Девушка сидит на фоне вещей в гардеробе. Фото: Pexels

Цвета одежды могут влиять на эмоциональное состояние и задавать настроение. В этом сезоне все большую популярность набирает новый тренд — дофаминовый гардероб. Его идея заключается в том, чтобы одеваться в оттенки, стимулирующие выработку гормона радости.

Об этом пишет ТСН.

Какие цвета поднимут настроение

Коричневый — стабильность и гармония

Этот цвет стоит выбирать тем, кто устал. Он символизирует надежность и спокойствие. Одежда в коричневых тонах поможет почувствовать уют и обрести гармонию.

Желтый — заряд солнечного оптимизма

Это один из самых счастливых цветов в палитре. Он ассоциируется с теплом, светом и креативностью. Такой оттенок стимулирует нервную систему и повышает уровень серотонина — гормона, отвечающего за хорошее настроение.

Які кольори носити тим, в кого поганий настрій
Девушка берет желтый пиджак. Фото: Pexels

Красный — мгновенный энергетик

Такой цвет не просто будет привлекать внимание, но и мгновенно придаст вам энергии. Он буквально "пробуждает" тело, повышая частоту сердцебиения и активизируя кровообращение.

Бордовый — благородная энергия

Это более сдержанная версия красного - насыщенная, глубокая и теплая. Такой оттенок придаст вам уверенности и сил идти вперед. Если вы устали, то бордовый может стать настоящей спасательной шлюпкой.

Розовый — мягкость и романтика

Такой цвет всегда вдохновляет и добавляет нежности и женственности. Нежные оттенки — об игривости и легкости. А вот яркие вариации, например, фуксия или горячий розовый, могут вызвать настоящий взрыв энергии.

Які кольори носити тим, в кого поганий настрій
Розовая одежда и обувь. Фото: Pexels

Синий — энергия без суеты

Этот цвет — идеальный баланс между спокойствием и динамикой. Он ассоциируется с надежностью, а его яркая кобальтовая версия придаст эффекта бодрости.

Молочно-белый — свежее дыхание

Белые и кремовые оттенки станут настоящим спасением для тех, кто устал и нуждается в отдыхе. Они освежат кожу и придадут сил и энергии.

Свежий зеленый — глоток жизни

Зеленый цвет — это о восстановлении, гармонии и новой энергии. Он ассоциируется с природой, а значит с отдыхом и силой. Такой оттенок поможет почувствовать "заземление" и успокоиться.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака имеет самый сложный характер. Они всегда недовольны чем-то.

Также мы рассказывали о том, как избавиться от осенней хандры. Эти способы поднимут настроение и помогут избежать депрессии.

психология советы эмоции настроение цвета
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
