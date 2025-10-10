Популярний напій, що викликає нервозність і тривогу — краще обмежити

Дівчина п'є каву. Фото: Pexels

Тривожність — це стан, з яким зіткнутись багато людей. При цьому кожен знайшов свої маленькі ритуали, що допомагають заспокоїтись та підняти настрій: солодощі, розмови з близькими, улюблена музика чи горнятко кави. Однак насправді деякі з них є тригерами й лише посилюють тривожність. Зокрема, ще більше занепокоєння викликає кава — улюблений напій багатьох.

Чому кава викликає тривожність

Учені провели дослідження, в якому виявили, що зв'язок між кофеїном та тривогою неочевидний, але досить вагомий. Тимчасово після чашки кави людина справді може почуватись добре, однак через кілька годин наслідки стануть неприємними. Ви можете відчувати ще більшу знервованість.

Особливість кофеїну полягає в тому, що його молекула добирається до мозку всього за 20 хвилин, легко проходячи бар'єр, який захищає нервову систему. Надалі кофеїн підвищує тиск та стимулює центральну нервову систему. Це може призводити до підсилення тривожності та навіть панічних атак.

Дівчина в навушниках та за комп'ютером п'є каву. Фото: Pexels

При цьому, як наголошують фахівці, кофеїн міститься не тільки в каві. Він також є у таких напоях:

чорному та зеленому чаї;

газованій воді;

енергетичних напоях.

Якщо ви страждаєте від тривожних розладів та при цьому залежні від кави, варто скорочувати кількість кофеїну поступово. Різка відмова від нього може спричинити головні та м'язові болі, втому, апатію та депресію.

