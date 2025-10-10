Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Підсилювач тривоги — популярний напій, що шкодить нервам

Підсилювач тривоги — популярний напій, що шкодить нервам

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 17:40
Популярний напій, що викликає нервозність і тривогу — краще обмежити
Дівчина п'є каву. Фото: Pexels

Тривожність — це стан, з яким зіткнутись багато людей. При цьому кожен знайшов свої маленькі ритуали, що допомагають заспокоїтись та підняти настрій: солодощі, розмови з близькими, улюблена музика чи горнятко кави. Однак насправді деякі з них є тригерами й лише посилюють тривожність. Зокрема, ще більше занепокоєння викликає кава — улюблений напій багатьох.

Про це пише ELLE.

Реклама
Читайте також:

Чому кава викликає тривожність

Учені провели дослідження, в якому виявили, що зв'язок між кофеїном та тривогою неочевидний, але досить вагомий. Тимчасово після чашки кави людина справді може почуватись добре, однак через кілька годин наслідки стануть неприємними. Ви можете відчувати ще більшу знервованість.

Особливість кофеїну полягає в тому, що його молекула добирається до мозку всього за 20 хвилин, легко проходячи бар'єр, який захищає нервову систему. Надалі кофеїн підвищує тиск та стимулює центральну нервову систему. Це може призводити до підсилення тривожності та навіть панічних атак.

Який напій підсилює тривожність
Дівчина в навушниках та за комп'ютером п'є каву. Фото: Pexels

При цьому, як наголошують фахівці, кофеїн міститься не тільки в каві. Він також є у таких напоях:

  • чорному та зеленому чаї;
  • газованій воді;
  • енергетичних напоях.

Якщо ви страждаєте від тривожних розладів та при цьому залежні від кави, варто скорочувати кількість кофеїну поступово. Різка відмова від нього може спричинити головні та м'язові болі, втому, апатію та депресію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як навчитись керувати стресом. Це допоможе віднайти спокій та гармонію.

Також ми розповідали про те, які методи допоможуть розслабитись. Психологи радять спробувати кілька технік.

психологія кава поради емоції напій
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації