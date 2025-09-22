Відео
Головна Психологія Психологи назвали надійні методи, що допоможуть розслабитись

Психологи назвали надійні методи, що допоможуть розслабитись

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 06:55
Як швидко заспокоїтись та розслабитись — перевірені методи від психологів
Спокійна дівчина посміхається. Фото: Pexels

Інколи стрес настільки сильно бере владу над людиною, що заспокоїтись стає дуже важко. В такі моменти варто спробувати кілька простих технік. Психологи зазначають, що ці методи допоможуть швидко розслабитись та позбутись напруги.

Про це пише Радіо MAXIMUM.

Що допоможе швидко розслабитись

Аби розслабитися, ваше тіло має відчути напругу. Психологи радять почати з рук. Стисніть кулаки так сильно, настільки можете, й порахуйте до 10. Після цього розслабте руки та пальці. Ця проста вправа справді допоможе відчути спокій. Окрім цього, існують ще чотири швидкі методи боротьби з перенапруженням.

З'ясуйте причину вашого стресу

Для того, аби заспокоїтись, варто спочатку розібратись у причині стресу. Усвідомлення такого стану стане першим кроком до гармонії. Зрозумійте, що насправді вас тривожить та чи дійсно ця проблема варта такої уваги.

Що допоможе швидко розслабитись
Стрес у дівчини. Фото: Pexels

Приберіть негативні думки

Наступний етап для заспокоєння — позбутись негативних думок. Постарайтесь перестати думати про те, що вас тривожить. Сконцентруйтесь на тому, чому ви зазвичай радієте. Подумайте про речі, які вам найбільше подобаються.

Виконайте кілька простих вправ

Проста фізична активність допоможе позбутись психологічного напруження. Спробуйте зробити кілька простих вправ — стрибки, присідання чи махи руками. Таким чином організм позбудеться гормону стресу.

Що допоможе швидко розслабитись
Жінка присідає. Фото: Pexels

Глибоко дихайте

Вам варто навчитись правильно дихати. Коли ви відчуваєте тривожність, вдихайте повітря, наповнюючи себе ним знизу догори — від живота до грудей. Видихайте навпаки — зверху вниз. Це найпростіший метод, щоб швидко розслабитись.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
