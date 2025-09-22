Как быстро успокоиться и расслабиться — проверенные методы от психологов

Спокойная девушка улыбается. Фото: Pexels

Иногда стресс настолько сильно берет власть над человеком, что успокоиться становится очень трудно. В такие моменты стоит попробовать несколько простых техник. Психологи отмечают, что эти методы помогут быстро расслабиться и избавиться от напряжения.

Что поможет быстро расслабиться

Чтобы расслабиться, ваше тело должно почувствовать напряжение. Психологи советуют начать с рук. Сожмите кулаки так сильно, настолько можете, и посчитайте до 10. После этого расслабьте руки и пальцы. Это простое упражнение действительно поможет почувствовать спокойствие. Кроме этого, существуют еще четыре быстрых метода борьбы с перенапряжением.

Выясните причину вашего стресса

Для того, чтобы успокоиться, стоит сначала разобраться в причине стресса. Осознание такого состояния станет первым шагом к гармонии. Поймите, что на самом деле вас тревожит и действительно ли эта проблема стоит такого внимания.

Стресс у девушки. Фото: Pexels

Уберите негативные мысли

Следующий этап для успокоения — избавиться от негативных мыслей. Постарайтесь перестать думать о том, что вас тревожит. Сконцентрируйтесь на том, чему вы обычно радуетесь. Подумайте о вещах, которые вам больше всего нравятся.

Выполните несколько простых упражнений

Простая физическая активность поможет избавиться от психологического напряжения. Попробуйте сделать несколько простых упражнений — прыжки, приседания или махи руками. Таким образом организм избавится от гормона стресса.

Женщина приседает. Фото: Pexels

Глубоко дышите

Вам стоит научиться правильно дышать. Когда вы чувствуете тревожность, вдыхайте воздух, наполняя себя им снизу вверх — от живота к груди. Выдыхайте наоборот — сверху вниз. Это самый простой метод, чтобы быстро расслабиться.

