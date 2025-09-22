Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Психологи назвали надежные методы, которые помогут расслабиться

Психологи назвали надежные методы, которые помогут расслабиться

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 06:55
Как быстро успокоиться и расслабиться — проверенные методы от психологов
Спокойная девушка улыбается. Фото: Pexels

Иногда стресс настолько сильно берет власть над человеком, что успокоиться становится очень трудно. В такие моменты стоит попробовать несколько простых техник. Психологи отмечают, что эти методы помогут быстро расслабиться и избавиться от напряжения.

Об этом пишет Радио MAXIMUM.

Реклама
Читайте также:

Что поможет быстро расслабиться

Чтобы расслабиться, ваше тело должно почувствовать напряжение. Психологи советуют начать с рук. Сожмите кулаки так сильно, настолько можете, и посчитайте до 10. После этого расслабьте руки и пальцы. Это простое упражнение действительно поможет почувствовать спокойствие. Кроме этого, существуют еще четыре быстрых метода борьбы с перенапряжением.

Выясните причину вашего стресса

Для того, чтобы успокоиться, стоит сначала разобраться в причине стресса. Осознание такого состояния станет первым шагом к гармонии. Поймите, что на самом деле вас тревожит и действительно ли эта проблема стоит такого внимания.

Що допоможе швидко розслабитись
Стресс у девушки. Фото: Pexels

Уберите негативные мысли

Следующий этап для успокоения — избавиться от негативных мыслей. Постарайтесь перестать думать о том, что вас тревожит. Сконцентрируйтесь на том, чему вы обычно радуетесь. Подумайте о вещах, которые вам больше всего нравятся.

Выполните несколько простых упражнений

Простая физическая активность поможет избавиться от психологического напряжения. Попробуйте сделать несколько простых упражнений — прыжки, приседания или махи руками. Таким образом организм избавится от гормона стресса.

Що допоможе швидко розслабитись
Женщина приседает. Фото: Pexels

Глубоко дышите

Вам стоит научиться правильно дышать. Когда вы чувствуете тревожность, вдыхайте воздух, наполняя себя им снизу вверх — от живота к груди. Выдыхайте наоборот — сверху вниз. Это самый простой метод, чтобы быстро расслабиться.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко управлять стрессом. Помогут простые техники.

Также мы рассказывали о том, какие продукты помогут управлять стрессом. Вы забудете о беспокойстве.

психология советы интересные факты психологическое состояние психика
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации