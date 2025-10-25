Как пережить блэкаут без нервного срыва — топ советов от психиатра

Мужчина зажигает свечу. Фото: Freepik

Долгое отсутствие света, тепла или воды — это не просто неудобства, но и настоящий стресс для психики человека. Мозг расценивает это как опасность, из-за чего могут случаться тревожные и тревожно-депрессивные реакции. Есть несколько советов, которые помогут сохранить спокойствие во время блэкаутов.

Об этом в интервью РБК-Україна рассказал врач-психиатр, профессор Борис Михайлов.

Как эмоционально не сломаться во время блэкаута

Как отмечает психиатр, избежать тревожности во время блэкаутов удастся с помощью маленьких ритуалов. Даже при минимальном освещении можно создать приятную среду для того, чтобы провести время вместе с семьей.

"С детьми можно поиграть в разные игры. С фонариком можно даже почитать книгу. Главное — гнать подальше негативные мысли, а взамен создать позитивную атмосферу в доме", — говорит Михайлов.

Он отмечает, что не стоит оставаться в одиночестве и закрываться от всех. Это только приведет к появлению тревожных мыслей и ухудшит ситуацию. Важно быть социально активным при любых условиях.

Девушка читает книгу при свечах. Фото: Freepik

"Можно заняться волонтерством или помочь пожилым людям. Можно пойти к соседям или друзьям. Есть много сообществ по интересам, поэтому если у человека есть хобби, ему стоит найти единомышленников. Если не хочется никуда идти, то так же можно почитать книгу. Можно сделать дома уборку", — говорит психиатр.

Кроме того, блэкауты могут провоцировать ссоры между близкими. Чтобы избежать этого, стоит спокойно упорядочить вопрос пользования коммуникациями. При необходимости можно даже создать график для членов семьи, чтобы избежать конфликтов.

Можно ли менять график во время блэкаутов

По словам Михайлова, нарушение режима сна или графика дня из-за отсутствия электричества, может негативно сказаться на психике. Это влияет на нервную систему.

"Если человек в ночное время после появления электроэнергии вместо того, чтобы спать, занимается бытовыми или рабочими делами, у него действительно нарушаются циркадные ритмы. Я не советую всю ночь напряженно ждать, когда оно включится, а потом — немедленно начинать пользоваться благами цивилизации. Все-таки ночью надо спать. И привычка оставлять лампочку в комнате включенной, чтобы не прозевать появление электричества, — не лучшая привычка для здоровья", — объясняет специалист.

Мужчина зажигает свечи. Фото: Freepik

Михайлов отмечает, что бытовые удобства по графикам — это уже реальность, от которой украинцы пока не могут убежать. Именно поэтому стоит ответственно подготовиться к такому ритму жизни и сделать все, чтобы сохранять спокойствие во время длительных отключений света или воды.

