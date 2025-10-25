Як пережити блекаут без нервового зриву — топ порад від психіатра

Чоловік запалює свічку. Фото: Freepik

Довга відсутність світла, тепла чи води — це не просто незручності, а й справжній стрес для психіки людини. Мозок розцінює це як небезпеку, через що можуть траплятися тривожні та тривожно-депресивні реакції. Є кілька порад, що зарадять та допоможуть зберегти спокій під час блекаутів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів лікар-психіатр, професор Борис Михайлов.

Як емоційно не зламатись під час блекауту

Як зазначає психіатр, уникнути тривожності під час блекаутів вдасться за допомогою маленьких ритуалів. Навіть за мінімального освітлення можна створити приємне середовище для того, аби провести час разом із сім'єю.

"З дітьми можна пограти в різні ігри. З ліхтариком можна навіть почитати книгу. Головне — гнати подалі негативні думки, а натомість створити позитивну атмосферу в оселі", — каже Михайлов.

Він наголошує, що не варто залишатись на самоті й закриватись від усіх. Це лише призведе до появи тривожних думок та погіршить ситуацію. Важливо бути соціально активним за будь-яких умов.

Дівчина читає книгу при свічках. Фото: Freepik

"Можна зайнятися волонтерством чи допомогти людям похилого віку. Можна піти до сусідів чи друзів. Є багато спільнот за інтересами, тож якщо в людини є хобі, їй варто знайти однодумців. Якщо не хочеться нікуди йти, то так само можна почитати книгу. Можна зробити вдома прибирання", — каже психіатр.

Крім того, блекаути можуть провокувати сварки між близькими. Аби уникнути цього, варто спокійно впорядкувати питання користування комунікаціями. За потреби можна навіть створити графік для членів родини, аби уникнути конфліктів.

Чи можна змінювати графік під час блекаутів

За словами Михайлова, порушення режиму сну чи графіка дня через відсутність електрики, може негативно позначитись на психіці. Це впливає на нервову систему.

"Якщо людина в нічний час після появи електроенергії замість того, щоб спати, займається побутовими чи робочими справами, у неї дійсно порушуються циркадні ритми. Я не раджу всю ніч напружено чекати, коли воно ввімкнеться, а потім — негайно починати користуватися благами цивілізації. Все-таки вночі треба спати. І звичка залишати лампочку в кімнаті ввімкненою, щоб не прогавити появу електрики, — не найкраща звичка для здоров'я", — пояснює фахівець.

Чоловік запалює свічки. Фото: Freepik

Михайлов наголошує, що побутові зручності за графіками — це вже реальність, від якої українці наразі не можуть втекти. Саме тому варто відповідально підготуватись до такого ритму життя та зробити все, аби зберігати спокій під час тривалих відключень світла чи води.

