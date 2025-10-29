Дієва практика для зниження тривожності — розслабить та заспокоїть

Спокійна дівчина. Фото: Pexels

Іноді для того, аби позбутись тривожності, потрібні не тільки слова, медитації чи рух. Тілу фізично треба відчувати тепло. Саме в цьому полягає одна з практик, яка допоможе заспокоїтись та розслабитись.

Про це розповіла психосоматолог Марина Горбенко в Instagram.

Практика "Рушник" для зниження тривожності

Практика, яка допомагає позбутись тривожності, називається "Рушник" чи "Теплі обійми". Як зазначає психосоматолог, це простий спосіб швидко зняти напругу та переключити тіло з режиму "виживання" у режим "життя".

"Вона працює через тіло, впливаючи безпосередньо на парасимпатичну нервову систему — ту частину, яка відповідає за спокій, травлення, відновлення і відчуття безпеки. Вона понижує рівень кортизолу (гормон стресу), який активно впливає на набір зайвої ваги", — пояснює Горбенко.

Як робити практику "Рушник"

Візьміть великий рушник. Чим він буде важчим, тим краще. Його можна підігріти на батареї заздалегідь, але це не обов'язково. Загорніться у нього, ніби в плед. Увімкніть теплий душ та дозвольте воді просто текти. Сконцентруйтесь на своїх відчуттях. Рушник стане важким та теплим від води й ніби обійматиме ваше тіло.

Під час практики глибоко дихайте. Відчуйте, що ви тут і зараз: в безпеці та спокої. Просто будьте в моменті та дозвольте собі розслабитися. Ви можете побути в тиші або ж проговорювати собі такі фрази:

"Я в безпеці";

"Я тут, я вдома у своєму тілі";

"Все добре";

"Я є у себе";

"Я поруч з собою".

Психосоматолог радить зробити цю практику своєю рутиною. Її варто повторювати хоча б 2-3 рази на тиждень або ж щоразу після важкого дня чи непростих подій, наприклад, після нічних обстрілів. Вже скоро ви побачите значні зміни у своєму стані: станете спокійнішою та розслабленішою людиною.

