Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Цікава практика для зниження тривожності — допоможе заспокоїтись

Цікава практика для зниження тривожності — допоможе заспокоїтись

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:00
Оновлено: 10:05
Дієва практика для зниження тривожності — розслабить та заспокоїть
Спокійна дівчина. Фото: Pexels

Іноді для того, аби позбутись тривожності, потрібні не тільки слова, медитації чи рух. Тілу фізично треба відчувати тепло. Саме в цьому полягає одна з практик, яка допоможе заспокоїтись та розслабитись.

Про це розповіла психосоматолог Марина Горбенко в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Практика "Рушник" для зниження тривожності

Практика, яка допомагає позбутись тривожності, називається "Рушник" чи "Теплі обійми". Як зазначає психосоматолог, це простий спосіб швидко зняти напругу та переключити тіло з режиму "виживання" у режим "життя".

"Вона працює через тіло, впливаючи безпосередньо на парасимпатичну нервову систему — ту частину, яка відповідає за спокій, травлення, відновлення і відчуття безпеки. Вона понижує рівень кортизолу (гормон стресу), який активно впливає на набір зайвої ваги", — пояснює Горбенко.

Техніка, яка допоможе позбутись тривожності
Втомлена та засмучена жінка. Фото: Pexels

Як робити практику "Рушник"

Візьміть великий рушник. Чим він буде важчим, тим краще. Його можна підігріти на батареї заздалегідь, але це не обов'язково. Загорніться у нього, ніби в плед. Увімкніть теплий душ та дозвольте воді просто текти. Сконцентруйтесь на своїх відчуттях. Рушник стане важким та теплим від води й ніби обійматиме ваше тіло. 

Під час практики глибоко дихайте. Відчуйте, що ви тут і зараз: в безпеці та спокої. Просто будьте в моменті та дозвольте собі розслабитися. Ви можете побути в тиші або ж проговорювати собі такі фрази:

  • "Я в безпеці";
  • "Я тут, я вдома у своєму тілі";
  • "Все добре";
  • "Я є у себе";
  • "Я поруч з собою".
Техніка, яка допоможе позбутись тривожності
Дівчина у ванній. Фото: Pexels

Психосоматолог радить зробити цю практику своєю рутиною. Її варто повторювати хоча б 2-3 рази на тиждень або ж щоразу після важкого дня чи непростих подій, наприклад, після нічних обстрілів. Вже скоро ви побачите значні зміни у своєму стані: станете спокійнішою та розслабленішою людиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легше пережити блекаут та менше тривожитись через це. Психіатр дав дієві поради.

Також ми розповідали про те, які звички непомітно руйнують психіку. Багато хто навіть не здогадується про шкоду, яку вони несуть.

психологія поради цікаві факти психологічний стан поради психолога
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації