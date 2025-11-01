Видео
Україна
Видео

Психологи назвали самую распространенную причину разводов

Психологи назвали самую распространенную причину разводов

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 10:40
обновлено: 09:47
Что на самом деле разрушает большинство браков — неожиданная правда
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Часто разводы становятся настоящей неожиданностью для мужчин. Все потому, что они не обращают внимание на одну важную вещь. Партнеры часто убеждены, что в их отношениях все в порядке, однако на самом деле своими поступками они сами же подталкивают женщину к расставанию.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему чаще всего случаются разводы

Основная причина разводов — это не измена или финансовые проблемы. Дело совсем в другом. Психологи отмечают, что отношения разрушаются тогда, когда женщина вынуждена полностью управлять семьей.

Например, если мужчина приносит деньги в дом, но остальная ответственность лежит на партнерше, то брак может дать серьезную трещину. Часто мужчины считают, что обеспечивать семью вполне достаточно для удачного союза. Однако на самом деле это не так.

Чому найчастіше розлучаються пари
Расстроенная женщина смотрит на кольцо. Фото: Pexels

Женщина, которая занимается всеми остальными делами, рано или поздно просто выгорит. Ее утомит решать все, что касается быта, здоровья близких или комфорта в доме. Часто партнерши говорят об этом своим вторым половинкам, однако их не слышат. Мужчины не ценят такую работу и считают, что женщина вполне может справиться сама. Или же еще хуже — они убеждены, что это только ее обязанности.

В конце концов женщина понимает, что опереться не на кого. С годами вместо легкой и веселой девушки появляется вечно напряженная, недовольная партнерша. И она становится такой не потому, что с ней что-то не так, а потому, что ей приходится нести груз ответственности одной. В конце концов это приводит к полному краху отношений и разводу.

психология развод интересные факты любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
