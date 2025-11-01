Відео
Україна
Психологи назвали найпоширенішу причину розлучень

Психологи назвали найпоширенішу причину розлучень

Дата публікації: 1 листопада 2025 10:40
Оновлено: 09:47
Що насправді руйнує більшість шлюбів — неочікувана правда
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Часто розлучення стають справжньою несподіванкою для чоловіків. Все через те, що вони не звертають увагу на одну важливу річ. Партнери часто переконані, що у їхніх стосунках все гаразд, однак насправді своїми вчинками вони самі ж підштовхують жінку до розставання.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чому найчастіше трапляються розлучення

Основна причина розлучень — це не зрада чи фінансові проблеми. Справа зовсім в іншому. Психологи зазначають, що стосунки руйнуються тоді, коли жінка змушена повністю керувати сім'єю.

Наприклад, якщо чоловік приносить гроші в дім, але решта відповідальності лежить на партнерці, то шлюб може дати серйозну тріщину. Часто чоловіки вважають, що забезпечувати родину цілком достатньо для вдалого союзу. Однак насправді це не так.

Чому найчастіше розлучаються пари
Засмучена жінка дивиться на каблучку. Фото: Pexels

Жінка, яка займається всіма іншими справами, рано чи пізно просто вигорить. Її втомить вирішувати все, що стосується побуту, здоров'я близьких чи комфорту в домі. Часто партнерки говорять про це своїм другим половинкам, однак їх не чують. Чоловіки не цінують таку роботу й вважають, що жінка цілком може впоратися сама. Або ж ще гірше — вони переконані, що це лише її обов'язки.

Зрештою жінка розуміє, що спертися немає на кого. З роками замість легкої та веселої дівчини з'являється вічно напружена, незадоволена партнерка. І вона стає такою не тому, що з нею щось не так, а тому, що їй доводиться нести тягар відповідальності одній. Зрештою це призводить до повного краху стосунків та розлучення.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
