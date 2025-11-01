Що насправді руйнує більшість шлюбів — неочікувана правда

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Часто розлучення стають справжньою несподіванкою для чоловіків. Все через те, що вони не звертають увагу на одну важливу річ. Партнери часто переконані, що у їхніх стосунках все гаразд, однак насправді своїми вчинками вони самі ж підштовхують жінку до розставання.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чому найчастіше трапляються розлучення

Основна причина розлучень — це не зрада чи фінансові проблеми. Справа зовсім в іншому. Психологи зазначають, що стосунки руйнуються тоді, коли жінка змушена повністю керувати сім'єю.

Наприклад, якщо чоловік приносить гроші в дім, але решта відповідальності лежить на партнерці, то шлюб може дати серйозну тріщину. Часто чоловіки вважають, що забезпечувати родину цілком достатньо для вдалого союзу. Однак насправді це не так.

Засмучена жінка дивиться на каблучку. Фото: Pexels

Жінка, яка займається всіма іншими справами, рано чи пізно просто вигорить. Її втомить вирішувати все, що стосується побуту, здоров'я близьких чи комфорту в домі. Часто партнерки говорять про це своїм другим половинкам, однак їх не чують. Чоловіки не цінують таку роботу й вважають, що жінка цілком може впоратися сама. Або ж ще гірше — вони переконані, що це лише її обов'язки.

Зрештою жінка розуміє, що спертися немає на кого. З роками замість легкої та веселої дівчини з'являється вічно напружена, незадоволена партнерка. І вона стає такою не тому, що з нею щось не так, а тому, що їй доводиться нести тягар відповідальності одній. Зрештою це призводить до повного краху стосунків та розлучення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно перепросити у партнера. Це допоможе помиритись після сварки.

Також ми розповідали про те, які фрази варто говорити партнерові. Вони зроблять стосунки міцнішими.