Які фрази зроблять стосунки міцними — топ 5 висловів від психологині

Закохана пара розмовляє. Фото: Pexels

Міцні та здорові стосунки мають бути побудовані на довірі партнерів одне до одного. Розвинути це відчуття допоможуть прості фрази, які закоханим варто вживати кожен день.

Про це в інтерв'ю CNBC розповіла сертифікований психолог Гарварду, доктор філософії Кортні Воррен.

Реклама

Читайте також:

Фрази, які посилять довіру у стосунках

"Я довіряю тобі"

Такі слова додадуть партнерові впевненості в тому, що ви бачите в ньому відповідальну та надійну особистість. Ця фраза стане основою емоційної стабільності у ваших стосунках. Схожі слова:

"Дякую, що поважаєш мене та наші стосунки";

"Ми — команда, і я вірю, що ти хочеш найкращого для нас обох".

"Ми впораємося"

Негаразди бувають у всіх. В такі моменти партнерам важливо підтримувати одне одного. Ці слова допоможуть нагадати другій половинці, що ви завжди поруч. Схожі фрази:

"Складний період не означає кінець для нас";

"Давай розберемося разом".

Чоловік обіймає жінку. Фото: Pexels

"Іди відпочинь з друзями"

У здорових стосунках партнери мають можливість відпочивати одне від одного. Кожен має право на особистий час та простір й не варто позбавляти другу половинку цього. Схожі фрази:

"Добре, що у тебе є час для себе";

"Дякую, що даєш мені простір, коли він потрібен".

"Я сумую за тобою"

Такими словами ви показуєте партнерові свої почуття. Це важливо робити навіть після багатьох років разом. Нагадуйте час від часу коханій людині, як ви скучили за нею. Схожі фрази:

"Розлука допомагає мені зрозуміти, як я ціную тебе";

"З нетерпінням чекаю, коли ти повернешся".

"Я хочу дещо обговорити?"

У здорових стосунках завжди є місце для складних розмов. Якщо вас щось турбує чи здається дивним, не бійтеся запропонувати партнерові все обговорити. Схожі фрази:

"Можемо поговорити про те, що мене турбує?";

"Я трохи хвилююся і хочу переконатися, що у нас все гаразд".

Ці фрази зміцнять стосунки та посилять довіру між партнерами. Час від часу вживайте їх, аби не втратити особливий зв'язок з коханою людиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази чоловіки мріють почути від жінок. Ці слова додають їм впевненості в собі.

Також ми розповідали про шість фраз Катерини Осадчої, які додадуть мотивації. Вони надихають рухатися вперед.