Катерина Осадча відповіла, як повірити в себе — ці фрази допоможуть досягнути більшого

Українська ведуча Катерина Осадча. Фото: Pexels

Інколи для того, аби чогось досягнути, не вистачає однієї лише віри в себе. Через невпевненість руйнуються мрії, які були приречені на успіх. Змінити це можна, зрозумівши прості істини, що підкреслюють цінність людини.

Своїми мотивуючими фразами поділилась українська ведуча Катерина Осадча на сторінці в Instagram.

Фрази від Осадчої, що надихають

"Спробуйте і подивіться, що буде"

Знаменитість радить не боятися та просто зробити перший крок. Лише так можна дізнатися, чи справді у вас все вийде, чи варто шукати себе в іншій сфері.

"Ви вже робили і складніше"

Ще одна порада від зірки, яка мотивує, — пригадайте, скільки всього ви вже подолали та пройшли. Перестаньте сумніватися в собі й власних силах.

Допис Катерини Осадчої. Фото: скриншот

"Зробіть маленький крок"

Істина, яку радить зрозуміти Осадча, полягає в тому, що не можна отримати все одразу. Почніть з чогось простого й надалі буде легше.

"Можливо, просто страшно — а не неможливо"

Страх не означає, що у вас нічого не вийде. Осадча наголошує, що починати щось нове завжди страшно, адже часто воно здається "неможливим". Однак це дрібниця порівняно з тим, що ми долаємо щодня.

"Не думайте, що скажуть інші"

Не варто бути заручницею думки людей. Оточуючим завжди буде щось не так, а ви так і залишитеся з нереалізованими мріями, якщо будете хвилюватись про те, що скажуть інші.

"Уявіть, що все вийшло"

Дозвольте собі вірити у найкращий сценарій. Лише тоді у вас буде віра в себе та мотивація досягнути більшого.

