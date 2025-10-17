Видео
Україна
Видео

Как поверить в себя — шесть советов от Екатерины Осадчей

Как поверить в себя — шесть советов от Екатерины Осадчей

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 09:00
обновлено: 08:48
Екатерина Осадчая ответила, как поверить в себя — эти фразы помогут достичь большего
Украинская ведущая Екатерина Осадчая. Фото: Pexels

Иногда для того, чтобы чего-то достичь, не хватает одной лишь веры в себя. Из-за неуверенности рушатся мечты, которые были обречены на успех. Изменить это можно, поняв простые истины, подчеркивающие ценность человека.

Своими мотивирующими фразами поделилась украинская ведущая Екатерина Осадчая на странице в Instagram.

Читайте также:

Фразы от Осадчей, которые вдохновляют

"Попробуйте и посмотрите, что будет"

Знаменитость советует не бояться и просто сделать первый шаг. Только так можно узнать, действительно ли у вас все получится, или стоит искать себя в другой сфере.

"Вы уже делали и сложнее"

Еще один совет от звезды, который мотивирует, — вспомните, сколько всего вы уже преодолели и прошли. Перестаньте сомневаться в себе и собственных силах.

Катерина Осадча дала поради, що допоможуть повірити в себе
Пост Екатерины Осадчей. Фото: скриншот

"Сделайте маленький шаг"

Истина, которую советует понять Осадчая, заключается в том, что нельзя получить все сразу. Начните с чего-то простого и в дальнейшем будет легче.

"Возможно, просто страшно — а не невозможно"

Страх не означает, что у вас ничего не получится. Осадчая отмечает, что начинать что-то новое всегда страшно, ведь часто оно кажется "невозможным". Однако это мелочь по сравнению с тем, что мы преодолеваем ежедневно.

"Не думайте, что скажут другие"

Не стоит быть заложницей мнения людей. Окружающим всегда будет что-то не так, а вы так и останетесь с нереализованными мечтами, если будете волноваться о том, что скажут другие.

"Представьте, что все получилось"

Позвольте себе верить в лучший сценарий. Только тогда у вас будет вера в себя и мотивация достичь большего.

Напомним, ранее мы писали о том, как стать уверенным в себе человеком. Эти привычки раскроют вашу силу.

Также мы рассказывали о том, какие фразы из детства мешают достичь успеха. Из-за этого не складывается карьера.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
