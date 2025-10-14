Фрази, які розумні батьки ніколи не скажуть дітям — ці слова можуть нашкодити

Можуть травмувати — які фрази не варто говорити дітям
Часто дорослі говорять те, що негативно впливає на дітей, однак таким фразам не надають особливого значення. Насправді ж ці слова псують самооцінку та шкодять у дорослому житті.
Про це пише "Наша мама".
Які фрази батькам краще не говорити
"Ти завжди/ніколи"
Такі слова зазвичай вживаються в негативному контексті, наприклад: "Ти ніколи не можеш нічого добре зробити". Однак психологи наголошують, що ці фрази ніби одразу ставлять клеймо й дитина закарбовує собі у психіці те, що вона погана. Зрештою це може зруйнувати самооцінку.
"Я ж казала"
Батьки намагаються довести свою перевагу за допомогою таких фраз. Однак діти сприймають її так: "Я завжди маю рацію, а ти ні". Краще допомогти дитині усвідомити, яку помилку вона допустила та як її уникнути в майбутньому.
"Ти молодець, я тебе люблю"
Похвала в такій формі — не найкраща ідея, адже у дитини може скластися думка, що її люблять тільки за те, що в неї добре виходить. Зрештою в дорослому житті вона буде намагатись догодити усім, аби лише "заслужити" прихильність оточуючих.
"Ти робиш не так, дай краще я"
Такі слова змушують дитину почуватись невпевненою в собі. Вона почне сприймати будь-яку перешкоду як непереборні для себе труднощі. Така особистість звикає до думки, що краще кинути все, поки вона не помилилась.
"Чому ти не такий як…"
Будь-яке порівняння дітей призводить до відчуття суперництва. Це лише розвине зайві комплекси та нелюбов до дитини, з якою її порівнюють. Батькам краще казати прямо, чим вони незадоволені.
