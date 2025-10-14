Фразы, которые умные родители никогда не скажут детям — эти слова могут навредить

Могут травмировать — какие фразы не стоит говорить детям
Часто взрослые говорят то, что негативно влияет на детей, однако таким фразам не придают особого значения. На самом деле эти слова портят самооценку и вредят во взрослой жизни.
Какие фразы родителям лучше не говорить
"Ты всегда/никогда"
Такие слова обычно употребляются в негативном контексте, например: "Ты никогда не можешь ничего хорошо сделать". Однако психологи отмечают, что эти фразы будто сразу ставят клеймо и ребенок запечатлевает себе в психике то, что он плохой. В конце концов это может разрушить самооценку.
"Я же говорила"
Родители пытаются доказать свое превосходство с помощью таких фраз. Однако дети воспринимают ее так: "Я всегда права, а ты нет". Лучше помочь ребенку осознать, какую ошибку он допустил и как ее избежать в будущем.
"Ты молодец, я тебя люблю"
Похвала в такой форме — не лучшая идея, ведь у ребенка может сложиться мнение, что его любят только за то, что у него хорошо получается. В конце концов во взрослой жизни он будет пытаться угодить всем, лишь бы "заслужить" благосклонность окружающих.
"Ты делаешь не так, дай лучше я"
Такие слова заставляют ребенка чувствовать себя неуверенным в себе. Он начнет воспринимать любое препятствие как непреодолимые для себя трудности. Такая личность привыкает к мысли, что лучше бросить все, пока он не ошибся.
"Почему ты не такой, как..."
Любое сравнение детей приводит к ощущению соперничества. Это только разовьет лишние комплексы и нелюбовь к ребенку, с которым его сравнивают. Родителям лучше говорить прямо, чем они недовольны.
