Могут травмировать — какие фразы не стоит говорить детям

Дата публикации 14 октября 2025 11:45
Фразы, которые умные родители никогда не скажут детям — эти слова могут навредить
Женщина смотрит на ребенка и улыбается. Фото: Pexels

Часто взрослые говорят то, что негативно влияет на детей, однако таким фразам не придают особого значения. На самом деле эти слова портят самооценку и вредят во взрослой жизни.

Об этом пишет "Наша мама".

Какие фразы родителям лучше не говорить

"Ты всегда/никогда"

Такие слова обычно употребляются в негативном контексте, например: "Ты никогда не можешь ничего хорошо сделать". Однако психологи отмечают, что эти фразы будто сразу ставят клеймо и ребенок запечатлевает себе в психике то, что он плохой. В конце концов это может разрушить самооценку.

"Я же говорила"

Родители пытаются доказать свое превосходство с помощью таких фраз. Однако дети воспринимают ее так: "Я всегда права, а ты нет". Лучше помочь ребенку осознать, какую ошибку он допустил и как ее избежать в будущем.

Які фрази батькам краще не говорити
Мать и дочь смеются. Фото: Pexels

"Ты молодец, я тебя люблю"

Похвала в такой форме — не лучшая идея, ведь у ребенка может сложиться мнение, что его любят только за то, что у него хорошо получается. В конце концов во взрослой жизни он будет пытаться угодить всем, лишь бы "заслужить" благосклонность окружающих.

"Ты делаешь не так, дай лучше я"

Такие слова заставляют ребенка чувствовать себя неуверенным в себе. Он начнет воспринимать любое препятствие как непреодолимые для себя трудности. Такая личность привыкает к мысли, что лучше бросить все, пока он не ошибся.

"Почему ты не такой, как..."

Любое сравнение детей приводит к ощущению соперничества. Это только разовьет лишние комплексы и нелюбовь к ребенку, с которым его сравнивают. Родителям лучше говорить прямо, чем они недовольны.

Напомним, ранее мы писали о датах рождения лучших родителей. Их дети — настоящие счастливчики.

Также мы рассказывали о том, как детский плач влияет на физическое состояние взрослых. Ученые обнаружили необычную связь.

дети психология советы родители фраза
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
