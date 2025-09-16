Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Плач ребенка влияет на физическое состояние взрослых — как именно

Плач ребенка влияет на физическое состояние взрослых — как именно

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 09:00
Как плач ребенка влияет на тело взрослых — удивительный феномен
Ребенок плачет на руках у женщины. Фото: Pexels
Ключевые моменты Как тело взрослых реагирует на плач ребенка

Исследователи обнаружили, что плач ребенка, находящегося в стрессе, вызывает быструю эмоциональную реакцию у взрослых. Как у мужчин, так и у женщин меняется температура тела.

Об этом пишет The Guardian.

Реклама
Читайте также:

Как тело взрослых реагирует на плач ребенка

Новое исследование выяснило, что у взрослых может повышаться температура тела из-за плача ребенка. Тепловизионное изображение зафиксировало приток крови к лицу людей, когда им включали записи детского плача. Именно из-за этого менялась температура тела. При этом эффект был сильнее, когда младенцы были более расстроены.

"Эмоциональная реакция на плач зависит от его "акустической шероховатости". Чем больше боли выражают крики, тем сильнее реакция нашей вегетативной нервной системы, что указывает на то, что мы эмоционально чувствуем болевую информацию, закодированную в криках", — отметил профессор университета Сент-Этьена во Франции Николя Матевон.

Як плач дитини впливає на дорослих
Женщина держит на руках ребенка. Фото: Pexels

Результаты исследования показывают, что влияние было одинаковым как на женщин, так и на мужчин. Это опровергает утверждение о том, что женщины запрограммированы просыпаться легче, чем мужчины, когда ребенок начинает плакать.

"Значительная часть предыдущих работ по физиологическим реакциям взрослых на плач младенцев рассматривала частоту сердечных сокращений, проводимость кожи или даже реакции мозга. Поэтому это исследование является инновационным", — отметила профессор Кристин Парсонс.

Она добавляет, что ученые были удивлены тем, настолько мало на самом деле отличается реакция мужчин и женщин. По ее словам, авторы поставили себе цель проверить разницу, однако никаких доказательств не нашли.

Напомним, ранее мы писали о том, в каком возрасте дети перестают спать днем. В этот период это считается нормой.

Также мы рассказывали о том, какие черты характера есть у детей с высоким уровнем IQ. Это отличает их от других.

дети психология родители интересные факты температура
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации