Как плач ребенка влияет на тело взрослых — удивительный феномен

Исследователи обнаружили, что плач ребенка, находящегося в стрессе, вызывает быструю эмоциональную реакцию у взрослых. Как у мужчин, так и у женщин меняется температура тела.

Как тело взрослых реагирует на плач ребенка

Новое исследование выяснило, что у взрослых может повышаться температура тела из-за плача ребенка. Тепловизионное изображение зафиксировало приток крови к лицу людей, когда им включали записи детского плача. Именно из-за этого менялась температура тела. При этом эффект был сильнее, когда младенцы были более расстроены.

"Эмоциональная реакция на плач зависит от его "акустической шероховатости". Чем больше боли выражают крики, тем сильнее реакция нашей вегетативной нервной системы, что указывает на то, что мы эмоционально чувствуем болевую информацию, закодированную в криках", — отметил профессор университета Сент-Этьена во Франции Николя Матевон.

Результаты исследования показывают, что влияние было одинаковым как на женщин, так и на мужчин. Это опровергает утверждение о том, что женщины запрограммированы просыпаться легче, чем мужчины, когда ребенок начинает плакать.

"Значительная часть предыдущих работ по физиологическим реакциям взрослых на плач младенцев рассматривала частоту сердечных сокращений, проводимость кожи или даже реакции мозга. Поэтому это исследование является инновационным", — отметила профессор Кристин Парсонс.

Она добавляет, что ученые были удивлены тем, настолько мало на самом деле отличается реакция мужчин и женщин. По ее словам, авторы поставили себе цель проверить разницу, однако никаких доказательств не нашли.

