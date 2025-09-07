Видео
Главная Психология Ребенок пропускает дневной сон — в каком возрасте это уже норма

Ребенок пропускает дневной сон — в каком возрасте это уже норма

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 15:00
В каком возрасте дети отказываются от сна днем — эксперты объяснили
Ребенок лежит в постели. Фото: Freepik
Ключевые моменты Когда дети перестают спать днем Как сокращать дневной сон без вреда для ребенка

Для детей дневной сон — это важная часть общего режима дня. Он способствует развитию малыша и восстановлению энергии. Дневной сон непосредственно влияет на эмоциональное состояние ребенка и его здоровье: как физическое, так и психическое. Однако со временем потребность в нем уменьшается. Эксперты объяснили, в каком возрасте обычно дети перестают ложиться спать днем и когда это становится нормой.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Когда дети перестают спать днем

Как отмечают врачи, больше всего времени дневной сон занимает у детей до трех месяцев. В дальнейшем потребность начинает уменьшаться и обычно примерно к трем годам ребенок может спать уже один раз в день. В период, от трех до пяти лет, малыши полностью отказываются от сна. Специалисты отмечают, что в эти годы такие изменения являются нормой и родителям не стоит волноваться.

Коли діти відмовляються від денного сну
Ребенок смеется. Фото: Freepik

После пяти лет дневной сон уже не имеет такого важного значения, как раньше. Большинство детей могут обходиться без него, если они вдоволь высыпаются ночью. Отдыхать малыши должны от 9 до 12 часов.

Как сокращать дневной сон без вреда для ребенка

Педиатры отмечают, что изменения в количестве дневного сна должны быть постепенными. Родителям не стоит резко сокращать количество или отказываться от такого отдыха, если ребенок к этому не готов. Иначе это обернется стрессом для малыша, вызовет плохое настроение и физический дискомфорт.

Коли діти відмовляються від денного сну
Ребенок спит с мягкой игрушкой. Фото: Freepik

После того как вы начали постепенно сокращать продолжительность сна, дайте ребенку альтернативу. Предложите ему отдых другими способами. Например, поиграйте в спокойную игру или займитесь чем-то тихим и не слишком активным. При этом важно обращать внимание на признаки усталости у ребенка. Не позволяйте ему перегружаться, поскольку это может привести к проблемам с эмоциональным состоянием.

Напомним, ранее мы писали о том, как дневной сон влияет на продолжительность жизни человека.

Также мы рассказывали о том, сколько снов за год видит человек.

дети психология сон дневной сон интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
