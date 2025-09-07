В каком возрасте дети отказываются от сна днем — эксперты объяснили

Ребенок пропускает дневной сон — в каком возрасте это уже норма
Для детей дневной сон — это важная часть общего режима дня. Он способствует развитию малыша и восстановлению энергии. Дневной сон непосредственно влияет на эмоциональное состояние ребенка и его здоровье: как физическое, так и психическое. Однако со временем потребность в нем уменьшается. Эксперты объяснили, в каком возрасте обычно дети перестают ложиться спать днем и когда это становится нормой.
Когда дети перестают спать днем
Как отмечают врачи, больше всего времени дневной сон занимает у детей до трех месяцев. В дальнейшем потребность начинает уменьшаться и обычно примерно к трем годам ребенок может спать уже один раз в день. В период, от трех до пяти лет, малыши полностью отказываются от сна. Специалисты отмечают, что в эти годы такие изменения являются нормой и родителям не стоит волноваться.
После пяти лет дневной сон уже не имеет такого важного значения, как раньше. Большинство детей могут обходиться без него, если они вдоволь высыпаются ночью. Отдыхать малыши должны от 9 до 12 часов.
Как сокращать дневной сон без вреда для ребенка
Педиатры отмечают, что изменения в количестве дневного сна должны быть постепенными. Родителям не стоит резко сокращать количество или отказываться от такого отдыха, если ребенок к этому не готов. Иначе это обернется стрессом для малыша, вызовет плохое настроение и физический дискомфорт.
После того как вы начали постепенно сокращать продолжительность сна, дайте ребенку альтернативу. Предложите ему отдых другими способами. Например, поиграйте в спокойную игру или займитесь чем-то тихим и не слишком активным. При этом важно обращать внимание на признаки усталости у ребенка. Не позволяйте ему перегружаться, поскольку это может привести к проблемам с эмоциональным состоянием.
