Какая привычка поможет прожить долго — панацея от старения

Привычка для тех, кто хочет прожить долго — вот что надо делать
Для долголетия конечно нужно правильно питаться и заниматься спортом. Важно следить за своим здоровьем. Однако есть и еще одна важная привычка, о которой мало кто знает. Она поможет продлить жизнь и отложить старость на потом. Многие родители прививают это своим детям еще с детства, однако они просто ненавидят это делать.
Какая привычка позволит прожить дольше
Ученые провели эксперимент, который подтвердил важность послеобеденного сна. Участие в исследовании приняли 2214 человек старше 60 лет. 1534 из них спали после обеда регулярно. Остальные же не спали в это время. Оказалось, что послеобеденный сон действительно способен улучшать когнитивные функции мозга.
Кроме того, ученые обнаружили, что такая привычка укрепляет иммунитет. Послеобеденный сон является механизмом реакции на воспаление. Именно поэтому когда человек болеет, ему больше хочется спать. В таком случае организм быстрее восстанавливается и набирается сил. Как отмечают ученые, с возрастом в мозге человека проявляются воспалительные процессы. Поэтому именно дополнительные несколько часов сна помогают снижать их уровень и улучшают самочувствие.
Однако важно не переборщить. Слишком малоподвижный образ жизни может вызвать нарушение циркуляции лептина и грелина. Эти гормоны регулируют энергетический обмен и являются сверхважными для здоровья. В итоге отсутствие физических нагрузок может привести к развитию ожирения.
