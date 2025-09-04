Какая привычка поможет прожить долго — панацея от старения

Красивая женщина зрелого возраста. Фото: Pexels

Для долголетия конечно нужно правильно питаться и заниматься спортом. Важно следить за своим здоровьем. Однако есть и еще одна важная привычка, о которой мало кто знает. Она поможет продлить жизнь и отложить старость на потом. Многие родители прививают это своим детям еще с детства, однако они просто ненавидят это делать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какая привычка позволит прожить дольше

Ученые провели эксперимент, который подтвердил важность послеобеденного сна. Участие в исследовании приняли 2214 человек старше 60 лет. 1534 из них спали после обеда регулярно. Остальные же не спали в это время. Оказалось, что послеобеденный сон действительно способен улучшать когнитивные функции мозга.

Зрелая женщина держит в руках планшет. Фото: Pexels

Кроме того, ученые обнаружили, что такая привычка укрепляет иммунитет. Послеобеденный сон является механизмом реакции на воспаление. Именно поэтому когда человек болеет, ему больше хочется спать. В таком случае организм быстрее восстанавливается и набирается сил. Как отмечают ученые, с возрастом в мозге человека проявляются воспалительные процессы. Поэтому именно дополнительные несколько часов сна помогают снижать их уровень и улучшают самочувствие.

Однако важно не переборщить. Слишком малоподвижный образ жизни может вызвать нарушение циркуляции лептина и грелина. Эти гормоны регулируют энергетический обмен и являются сверхважными для здоровья. В итоге отсутствие физических нагрузок может привести к развитию ожирения.

