Звичка для тих, хто хоче прожити довго — ось що треба робити

Звичка для тих, хто хоче прожити довго — ось що треба робити

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 06:55
Яка звичка допоможе прожити довго — панацея від старіння
Красива жінка зрілого віку. Фото: Pexels
Ключові моменти Яка звичка дозволить прожити довше

Для довголіття звичайно потрібно правильно харчуватись та займатися спортом. Важливо стежити за своїм здоров'ям. Однак є й ще одна важлива звичка, про яку мало хто знає. Вона допоможе продовжити життя та відкласти старість на потім. Багато батьків прищеплює це своїм дітям ще з малечку, однак вони просто ненавидять це робити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Яка звичка дозволить прожити довше

Науковці провели експеримент, який підтвердив важливість післяобіднього сну. Участь у дослідженні взяли 2214 осіб старше 60 років. 1534 з них спали після обіду регулярно. Решта ж не спала в цей час. Виявилося, що післяобідній сон справді здатний покращувати когнітивні функції мозку.

Яка звичка дозволить прожити довго
Зріла жінка тримає в руках планшет. Фото: Pexels

Крім того, вчені виявили, що така звичка зміцнює імунітет. Післяобідній сон є механізмом реакції на запалення. Саме тому коли людина хворіє, їй більше хочеться спати. В такому випадку організм швидше відновлюється й набирається сил. Як зазначають науковці, з віком в мозку людини проявляються запальні процеси. Відтак саме додаткові кілька годин сну допомагають знижувати їх рівень та покращують самопочуття.

Однак важливо не переборщити. Занадто малорухливий спосіб життя може викликати порушення циркуляції лептину і греліну. Ці гормони регулюють енергетичний обмін й є надважливими для здоров'я. Зрештою відсутність фізичних навантажень може спричинити розвиток ожиріння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розкрили секрет довголіття деяких людей. Це пояснює, чому дехто живе так багато.

Також ми розповідали про те, які звички продовжать життя. Вони мають бути у всіх.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
