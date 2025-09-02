Сколько снов человек видит в течение года — ученые подсчитали

Девушка спит. Фото: Pexels

Ночные сны — это результат работы подсознания человека. Такие сюжеты могут многое рассказать о психологическом состоянии человека: его страхи, переживания или радость. Сновидения бывают гораздо чаще, чем мы думаем. Просто многие из них люди забывают.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Сколько снов видит человек за год

Ученые отмечают, что за ночь в среднем человек видит от 2 до 7 снов. Просто большинство из них забываются. Чаще всего сновидение удается вспомнить только тогда, когда во время или после него было пробуждение. Кстати, это состояние может подсказать человеку много нестандартных идей и вариантов решения проблем. Например, именно так была придумана мелодия знаменитой песни "Yesterday".

Отталкиваясь от статистики ежедневных сновидений, можно подсчитать количество снов, которые человек видит за год. Цифра просто поражает. Так, речь идет об около 1460-2190 различных сюжетов.

Женщина спит. Фото: Pexels

Неожиданные факты о сне

Ученые выделили несколько неожиданных фактов о сне, которые удивят каждого. Например, во время сна у человека нет обоняния. Кроме того, в такой период тело сжигает больше калорий, чем во время просмотра телевизора. Еще один неожиданный факт — в холодной комнате есть большая вероятность увидеть кошмар, чем при теплой температуре.

Кроме того, ученые утверждают, что младенцы начинают видеть сны еще до рождения. А вот взрослый человек в среднем засыпает примерно за семь минут. На количество снов также влияет IQ человека. Чем его уровень выше, тем больше сновидений видит личность.

