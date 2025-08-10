Почему на самом деле снятся кошмары — неожиданное объяснение психологов

Девушка в постели. Фото: Freepik

Пожалуй, всех иногда мучают ночные кошмары. Некоторые ищут в них скрытый смысл, а кто-то считает такие сны бредом и утром уже забывает о них. На самом деле, кошмары сигнализируют состояние психики и значат гораздо больше, чем мы думаем.

Почему снятся кошмары

Часто кошмары снятся в детстве, однако многих людей такая проблема беспокоит и во взрослой жизни. От 50% до 85% людей время от времени видят страшные сны. Американский психолог по сну и здоровью с Джошуа Тал считает, что сны часто основываются на тех событиях, которые происходят с нами в течение дня.

"Ночные кошмары — это попытки разума осмыслить эти события, воспроизводя их в образах во время сна", — отмечает Тал.

Страшные сны могут быть важным сигналом психики, который не стоит игнорировать. В частности, это может указывать на сильное переутомление или скрытую депрессию. Мозг настолько истощается, что не находит другого способа кроме этого, чтобы обратить внимание на проблему.

Кроме того, стоит позаботиться о себе, если кошмары снятся каждую неделю по несколько раз. Они могут вызвать дискомфорт или ухудшение эмоционального состояния и негативно повлиять на общение с людьми. В таком случае у человека могут диагностировать расстройство ночных кошмаров, поэтому не медлите и немедленно обратитесь к специалисту.

Игнорировать частые ночные кошмары нельзя, поскольку они могут вызвать бессонницу, депрессию и даже суицидальное поведение. Хронические ночные кошмары также могут вызывать недосыпание, сердечные заболевания и ожирение.

