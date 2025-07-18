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Головна Психологія Як безкоштовна психотерапія — серіал, що змінить ваше життя

Як безкоштовна психотерапія — серіал, що змінить ваше життя

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 22:22
Який серіал замінить психотерапію — для тих, хто хоче відпустити травми минулого
Дві дівчини дивляться серіал. Фото: Freepik
Ключові моменти Про що серіал "Бути Ерікою"

Всього один серіал змінить вас назавжди. Він допоможе краще за психолога розібратись у собі та подолати образи чи травми. Йдеться про серіал "Бути Ерікою", який допоможе пропрацювати минуле.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що серіал "Бути Ерікою"

Цей серіал — історія Еріки Стрейндж, яка розчарована своїм життям. Жінка скоїла чимало помилок й прагне все виправити. Її життя повністю змінюється після зустрічі з психотерапевтом Томом. Він вміє відправляти людей в минуле, аби ті виправили свої помилки.

Еріка починає важливі подорожі своїм минулим життям та шукає рішення, які зможуть змінити все. Кожна серія — новий період, який допомагає їй вирости та знайти себе. Всі чотири сезони серіалу можна подивитись на одному диханні, завдяки незвичному й цікавому сюжету. 

Серіал "Бути Ерікою" допоможе впоратися зі своїми травмами краще за психолога. Він вчить шукати різні погляди та варіанти розв'язання однієї й тієї ж проблеми. Героїня не просто розуміє свої проблеми, а й показує, як можна було їх уникнути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який фільм про маніпуляції варто подивитись кожному.

Також ми розповідали про те, які фільми допоможуть побороти депресію.

серіал психологія психологічна допомога поради емоції
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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