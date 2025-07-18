Який серіал замінить психотерапію — для тих, хто хоче відпустити травми минулого

Дві дівчини дивляться серіал. Фото: Freepik

Всього один серіал змінить вас назавжди. Він допоможе краще за психолога розібратись у собі та подолати образи чи травми. Йдеться про серіал "Бути Ерікою", який допоможе пропрацювати минуле.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що серіал "Бути Ерікою"

Цей серіал — історія Еріки Стрейндж, яка розчарована своїм життям. Жінка скоїла чимало помилок й прагне все виправити. Її життя повністю змінюється після зустрічі з психотерапевтом Томом. Він вміє відправляти людей в минуле, аби ті виправили свої помилки.

Еріка починає важливі подорожі своїм минулим життям та шукає рішення, які зможуть змінити все. Кожна серія — новий період, який допомагає їй вирости та знайти себе. Всі чотири сезони серіалу можна подивитись на одному диханні, завдяки незвичному й цікавому сюжету.

Серіал "Бути Ерікою" допоможе впоратися зі своїми травмами краще за психолога. Він вчить шукати різні погляди та варіанти розв'язання однієї й тієї ж проблеми. Героїня не просто розуміє свої проблеми, а й показує, як можна було їх уникнути.

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