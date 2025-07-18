Какой сериал заменит психотерапию — для тех, кто хочет отпустить травмы прошлого

Две девушки смотрят сериал. Фото: Freepik

Всего один сериал изменит вас навсегда. Он поможет лучше психолога разобраться в себе и преодолеть обиды или травмы. Речь идет о сериале "Быть Эрикой", который поможет проработать прошлое.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем сериал "Быть Эрикой"

Этот сериал — история Эрики Стрейндж, которая разочарована своей жизнью. Женщина совершила немало ошибок и стремится все исправить. Ее жизнь полностью меняется после встречи с психотерапевтом Томом. Он умеет отправлять людей в прошлое, чтобы те исправили свои ошибки.

Эрика начинает важные путешествия по своей прошлой жизни и ищет решения, которые смогут изменить все. Каждая серия — новый период, который помогает ей вырасти и найти себя. Все четыре сезона сериала можно посмотреть на одном дыхании, благодаря необычному и интересному сюжету.

Сериал "Быть Эрикой" поможет справиться со своими травмами лучше психолога. Он учит искать разные взгляды и варианты решения одной и той же проблемы. Героиня не просто понимает свои проблемы, но и показывает, как можно было их избежать.

Напомним, ранее мы писали о том, какой фильм о манипуляциях стоит посмотреть каждому.

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