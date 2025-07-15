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Головна Психологія Мудрість, що рятує психіку — дієві поради наших бабусь

Мудрість, що рятує психіку — дієві поради наших бабусь

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 06:55
Корисні поради для психіки від наших бабусь — спробуйте їх, аби бути щасливими
Мама та дочка. Фото: Freepik
Ключові моменти Поради бабусь, до яких варто прислухатись

Часто ми ігноруємо настанови старших людей й вважаємо їх застарілими. Однак деякі з них насправді можуть бути дуже корисними та зберегти ваш психологічний стан.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Поради бабусь, до яких варто прислухатись

Коли вам погано — почніть мити підлогу руками

Ця проста порада може врятувати вашу психіку. Багато хто вважає, що це допоможе "опустити мозок в тіло". Прибирання — це про заземлення, яке повертає до реальності.

Переспіть три ночі перед важливим рішенням

Ще одна порада, яка допоможе відкинути емоції та страх. Лише після цього ви зможете тверезо обдумати рішення та вибрати найкращий для себе варіант. Мудрість, якою діляться наші бабусі, — це брати паузи між імпульсом та дією.

Поради бабусь, до яких варто прислухатись
Жінки. Фото: Freepik

Облийте ноги холодною водою, якщо не можете прокинутися

Не просто прийміть холодний душ, а саме облийте ноги. Це допоможе розбудити тіло, а мозок одразу ж ввімкнеться й зарядиться на продуктивний день.

Смажте щось на сковорідці, коли нічого не допомагає

Звук, запах, тепло — це такий собі сигнал безпеки для мозку. Така проста порада допоможе краще за медитацію. Особливо у ті дні, коли все падає з рук.

Вийдіть надвір, якщо вас все дратує

Гуляйте, поки не втомитесь. Йдіть без телефону та без мети, просто рухайтесь. Головна порада бабусь — не бігти від проблем, а вигулювати їх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як мобільні ігри впливають на психіку людини.

Також ми розповідали про те, які види спорту допоможуть тримати психіку в нормі.

психологія поради психіка корисні поради бабусі
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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