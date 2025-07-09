Звичка ввесь час носити кепку — що це говорить про вашу психіку

Чоловік у кепці. Фото: Pexels

Кепка — це стильний аксесуар, який вдало доповнить образ і влітку, і взимку. Однак для деяких людей такий елемент гардероба стає справжньою звичкою, якої важко позбутись. З погляду психології, цьому є кілька пояснень.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому з'являється звичка носити кепку

Звичайно, багато хто просто любить образи з кепкою та через це одягає її. Однак є й люди, які практично не можуть вийти з дому, не одягнувши цей головний убір. На це може бути кілька психологічних причин.

Маскування невпевненості

Дехто може використовувати кепку як інструмент, який допоможе приховати певні риси зовнішності. Наприклад, рідке волосся чи високий лоб. Однак кепку також можуть одягати й для того, аби уникати зорового контакту з людиною. Це роблять ті, хто ненавидить увагу до себе й боїться проявитись.

Дівчина в кепці. Фото: Pexels

Відчуття захищеності

Кепка також може давати людині відчуття захищеності й простору, в який ніхто не може влізти. Через це звичка носити такий головний убір може виникати в інтровертів чи тривожних людей. Це дає їм відчуття контролю.

Самовираження

Елементи гардероба можуть бути частиною самовираження людини. Кепка, наприклад, може свідчити про вподобання — спорт чи музику. Крім того, такий аксесуар може означати належність людини до певної соціальної групи.

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