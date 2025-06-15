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Головна Мода Що одягнути на співбесіду — кольори, які принесуть успіх

Що одягнути на співбесіду — кольори, які принесуть успіх

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Дата публікації: 15 червня 2025 11:12
Як одягнутись на співбесіду — ці кольори допоможуть досягнути успіху
Дівчина в сорочці та брюках. Фото: Freepik
Ключові моменти Які кольори обрати для успішної співбесіди

Одяг на співбесіді — це перший елемент, що справляє враження про вас. Варто підійти до вибору образу відповідально та продумано. Речі мають бути не просто красивими, а й певних кольорів, якщо ви хочете, аби розмова завершилась успіхом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які кольори обрати для успішної співбесіди

Білий

Варто обирати не просто білий, а кремовий колір. Тоді ви будете виглядати більш доступною для роботодавця. Холодний підтон буде створювати образ уніформи. Через це вас можуть сприймати як кандидата із занадто консервативними або ж нецікавими поглядами.

Рожевий

Цей колір може підійти для співбесіди, але пасуватиме не усім. Людям із теплими тонами шкіри варто розглянути персиковий відтінок. Він буде додавати свіжості, а от яскравий рожевий може натякнути роботодавцю на те, що ви перебуваєте у стресі.

Які кольори обрати для успішної співбесіди
Дівчина в рожевому костюмі. Фото: Pexels

Чорний 

Цей колір сприймають як стильний та професійний. Для співбесіди ідеально підійте костюм чи сукня в такому кольорі. Однак не варто обирати чорну сорочку чи блузку на знайомство з потенційним керівництвом.

Синій

Головний колір, який ідеально підходить для співбесіди — синій. Він розкаже про вас як про надійну людину для роботи, що розуміється у багатьох сферах. Такий відтінок створює розумний та зібраний образ.

Які кольори обрати для успішної співбесіди
Дівчина в синьому костюмі. Фото: Pexels

Червоний

Цей колір символізує силу, пристрасть та вплив. Якщо ви хочете виділитись на співбесіді та зробити сміливу заяву про себе, це саме той колір, який вам потрібен. Червоний розкриє ваш потенціал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як носити розстебнуту сорочку. Влітку образи з нею будуть на піку популярності.

Також ми розповідали про те, як носити джинси в жарку погоду. Ці образи пасуватимуть усім.

психологія мода одяг успіх кольори
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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