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Головна Мода Ідеально підійдуть на літо — якісні знахідки від H&M

Ідеально підійдуть на літо — якісні знахідки від H&M

Ua en ru
Дата публікації: 8 червня 2025 18:27
Речі на літо від H&M — топ знахідок для стильних образів
Дівчина в топі та капелюшку. Фото: Freepik

Літній сезон тільки розпочався, тож саме час подбати про якісний одяг, з яким можна буде створювати різні образи на літо. H&M пропонує кілька стильних варіантів одягу та взуття, до яких варто придивитись.

Якісні речі на літо від H&M

Спідниця в принт зебри

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Такий принт — трендовий в цьому сезоні, тож на спідницю точно варто звернути увагу. Вона має прямий силует та стане акцентною в будь-якому образі. На літо — саме те.

Спідниця в принт зебри від H&M
Спідниця в принт зебри. Фото: H&M

Туфлі

Ця модель має актуальний носик та нейтральний колір. Туфлі виконані зі шкіри та будуть зручним взуттям для елегантних літніх образів.

Туфлі на літо від H&M
Світлі туфлі. Фото: H&M

Нестандартний костюм

Для тих, хто любить офісний стиль, підійде такий варіант костюма. Він має натуральний склад та приємний світлий колір. На щодень ця модель підійде ідеально.

Костюм на літо від H&M
Костюм на літо. Фото: H&M

Сорочка з вишивкою

Сорочка пошита з натуральної бавовни та буде комфортно носитись влітку. Елегантна англійська вишивка додасть особливого шарму та зробить образ неповторним.

Сорочка з вишивкою від H&M
Сорочка з вишивкою. Фото: H&M

Сукня

Незвична фактура та силует — така сукня підійде тим, хто любить експериментувати й створювати унікальні образи. Однак лук з нею варто обов'язково обіграти цікавими аксесуарами.

Сукня на літо від H&M
Сукня на літо. Фото: H&M

В H&M можна знайти багато стильних речей, з якими вдасться створити цікаві образи на літо. В цьому сезоні віддайте перевагу натуральності та комфорту. Саме це зараз в тренді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що варто купити в Zara на літо. З цими речами вдасться створити стильні образи.

Також ми розповідали про те, які три речі будуть пасувати до усього. Це база, яка має бути в кожному гардеробі.

літо одяг тренди поради стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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