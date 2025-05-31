Які базові речі мають бути в гардеробі — їх можна одягнути під усе

Дівчина у білій футболці та бежевих штанах. Фото: Freepik

У гардеробі кожної модниці мають бути базові речі. Це та сама основа, на якій можна створювати різноманітні образи. Однак часто постає питання щодо того, який саме одяг це має бути. Є три перевірені варіанти, що будуть пасувати до усього.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Три речі, які мають бути у кожному гардеробі

Лонгслів

Приталений або ж оверсайз — лонгслів стане незамінною річчю в гардеробі. Його можна одягнути практично під будь-що. Довжина дозволяє заправити лонгслів за пояс будь-яких штанів, тож можна обрати джинси з різною посадкою чи брюки. Крім того, цю базову річ можна поєднувати з тренчами, жилетами чи кардиганами.

Молочний лонгслів. Фото з Instagram

Шоколадний лонгслів. Фото з Instagram

Футболка

Її можна носити самостійно чи комбінувати. Базова футболка має бути у кожної модниці. Вічна класика — білий, чорний та бежевий кольори. Якщо ж ви прагнете додати в аутфіт яскравості, поєднайте футболку з масивними аксесуарами чи шкіряними штанами. Стилізувати цю річ можна як для кежуал-образу, так й для роботи в офісі чи романтичного побачення.

Чорна базова футболка. Фото з Instagram

Базова футболка. Фото з Instagram

Сорочка

Жоден гардероб не обійдеться без сорочки. Вона може бути подовженою чи укороченою, з принтами чи без. Ця річ у будь-якому фасоні пасуватиме під все. Сорочку можна носити зі штанами, спідницями чи платтями. Вона підійде як для образів на щодень, так й для особливих подій.

Класична сорочка. Фото з Instagram

Образ з сорочкою. Фото з Instagram

Якщо ви прагнете мати базовий гардероб, який буде між собою вдало поєднуватись, варто обирати речі нейтральних кольорів. Їх можна буде по-різному комбінувати між собою та створювати нові стильні образи щодня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які базові джинси мають бути у кожної. Це вічна класика, яка не виходить з моди.

Також ми розповідали про те, які кросівки зараз у тренді. Ці моделі можна поєднувати з усім.