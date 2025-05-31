Какие базовые вещи должны быть в гардеробе — их можно надеть под все

Девушка в белой футболке и бежевых штанах. Фото: Freepik

В гардеробе каждой модницы должны быть базовые вещи. Это та самая основа, на которой можно создавать разнообразные образы. Однако часто возникает вопрос о том, какая именно одежда это должна быть. Есть три проверенных варианта, которые будут подходить ко всему.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Три вещи, которые должны быть в каждом гардеробе

Лонгслив

Приталенный или оверсайз — лонгслив станет незаменимой вещью в гардеробе. Его можно надеть практически под что угодно. Длина позволяет заправить лонгслив за пояс любых брюк, поэтому можно выбрать джинсы с разной посадкой. Кроме того, эту базовую вещь можно сочетать с тренчами, жилетами или кардиганами.

Молочный лонгслив. Фото из Instagram

Шоколадный лонгслив. Фото из Instagram

Футболка

Ее можно носить самостоятельно или комбинировать. Базовая футболка должна быть у каждой модницы. Вечная классика — белый, черный и бежевый цвета. Если же вы хотите добавить в аутфит яркости, сочетайте футболку с массивными аксессуарами или кожаными брюками. Стилизовать эту вещь можно как для кэжуал-образа, так и для работы в офисе или романтического свидания.

Черная базовая футболка. Фото из Instagram

Базовая футболка. Фото из Instagram

Рубашка

Ни один гардероб не обойдется без рубашки. Она может быть удлиненной или укороченной, с принтами или без. Эта вещь в любом фасоне подойдет под все. Рубашку можно носить с брюками, юбками или платьями. Она подойдет как для образов на каждый день, так и для особых событий.

Классическая рубашка. Фото из Instagram

Образ с рубашкой. Фото из Instagram

Если вы хотите иметь базовый гардероб, который будет между собой удачно сочетаться, стоит выбирать вещи нейтральных цветов. Их можно будет по-разному комбинировать между собой и создавать новые стильные образы каждый день.

Напомним, ранее мы писали о том, какие базовые джинсы должны быть у каждой. Это вечная классика, которая не выходит из моды.

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