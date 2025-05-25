Модні жіночі кросівки 2025 року — на які моделі варто звернути увагу

Які кросівки зараз в тренді — ці моделі полюбились усім
Кросівки вже давно вийшли за межі лише спортивного взуття. Модниці обирають їх під різні образи, вдало стилізуючи навіть зі сукнями. Цьогоріч на піку популярності — кілька моделей кросівок, які полюбились усім.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Трендові кросівки 2025 року
Nike Cortez
Беззаперечним лідером цього сезону стали кросівки Nike Cortez. Це класика, яка й не збирається втрачати актуальність. Ця модель підкорила своєю зручністю та стильним виглядом.
Adidas Spezial
Ця колекція — це справжня знахідка для тих, хто цінує тренди та комфорт. Якщо ви шукаєте саме таке поєднання, обов'язково зверніть увагу на цю модель.
Puma Speedcat
Це ідеальна модель жіночих кросівок, яка тримає баланс між естетикою та функціональністю спортивного взуття. Ця модель підійде тим, хто шукає щось свіже та стримане водночас.
Adidas SL 72
Ці кросівки — легенда, яка впевнено повернулась у тренди та стала хітом сезону. Вони привертають увагу як поціновувачів ретроестетики, так і любителів вічної класики.
Asics
Ця модель стала несподіваним фаворитом сезону в той час, коли в тренді кросівки більш витягнутої форми. Попри це, модниці вподобали це масивне взуття на текстурній підошві та зробили їх хітом 2025 року.
Кросівки цього сезону — це про стиль та зручність. Модниці обирають ті варіанти, які будуть комфортними на щодень та вдало поєднуватимуться з різними образами.
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