Модні жіночі кросівки 2025 року — на які моделі варто звернути увагу

Дівчина у кросівках. Фото: Freepik

Кросівки вже давно вийшли за межі лише спортивного взуття. Модниці обирають їх під різні образи, вдало стилізуючи навіть зі сукнями. Цьогоріч на піку популярності — кілька моделей кросівок, які полюбились усім.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Трендові кросівки 2025 року

Nike Cortez

Беззаперечним лідером цього сезону стали кросівки Nike Cortez. Це класика, яка й не збирається втрачати актуальність. Ця модель підкорила своєю зручністю та стильним виглядом.

Кросівки Nike Cortez. Фото з Instagram

Adidas Spezial

Ця колекція — це справжня знахідка для тих, хто цінує тренди та комфорт. Якщо ви шукаєте саме таке поєднання, обов'язково зверніть увагу на цю модель.

Кросівки Adidas Spezial. Фото з Instagram

Puma Speedcat

Це ідеальна модель жіночих кросівок, яка тримає баланс між естетикою та функціональністю спортивного взуття. Ця модель підійде тим, хто шукає щось свіже та стримане водночас.

Кросівки Puma Speedcat. Фото з Instagram

Adidas SL 72

Ці кросівки — легенда, яка впевнено повернулась у тренди та стала хітом сезону. Вони привертають увагу як поціновувачів ретроестетики, так і любителів вічної класики.

Кросівки Adidas SL 72. Фото з Instagram

Asics

Ця модель стала несподіваним фаворитом сезону в той час, коли в тренді кросівки більш витягнутої форми. Попри це, модниці вподобали це масивне взуття на текстурній підошві та зробили їх хітом 2025 року.

Кросівки Asics. Фото з Instagram

Кросівки цього сезону — це про стиль та зручність. Модниці обирають ті варіанти, які будуть комфортними на щодень та вдало поєднуватимуться з різними образами.

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