Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Мода Які кросівки зараз в тренді — ці моделі полюбились усім

Які кросівки зараз в тренді — ці моделі полюбились усім

Ua en ru
Дата публікації: 25 травня 2025 09:19
Модні жіночі кросівки 2025 року — на які моделі варто звернути увагу
Дівчина у кросівках. Фото: Freepik

Кросівки вже давно вийшли за межі лише спортивного взуття. Модниці обирають їх під різні образи, вдало стилізуючи навіть зі сукнями. Цьогоріч на піку популярності — кілька моделей кросівок, які полюбились усім.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Трендові кросівки 2025 року

Nike Cortez

Беззаперечним лідером цього сезону стали кросівки Nike Cortez. Це класика, яка й не збирається втрачати актуальність. Ця модель підкорила своєю зручністю та стильним виглядом.

Які моделі кросівок популярні у 2025
Кросівки Nike Cortez. Фото з Instagram

Adidas Spezial

Ця колекція — це справжня знахідка для тих, хто цінує тренди та комфорт. Якщо ви шукаєте саме таке поєднання, обов'язково зверніть увагу на цю модель.

Які моделі кросівок популярні у 2025
Кросівки Adidas Spezial. Фото з Instagram

Puma Speedcat

Це ідеальна модель жіночих кросівок, яка тримає баланс між естетикою та функціональністю спортивного взуття. Ця модель підійде тим, хто шукає щось свіже та стримане водночас.

Які моделі кросівок популярні у 2025
Кросівки Puma Speedcat. Фото з Instagram

Adidas SL 72

Ці кросівки — легенда, яка впевнено повернулась у тренди та стала хітом сезону. Вони привертають увагу як поціновувачів ретроестетики, так і любителів вічної класики.

Які моделі кросівок популярні у 2025
Кросівки Adidas SL 72. Фото з Instagram

Asics

Ця модель стала несподіваним фаворитом сезону в той час, коли в тренді кросівки більш витягнутої форми. Попри це, модниці вподобали це масивне взуття на текстурній підошві та зробили їх хітом 2025 року.

Які моделі кросівок популярні у 2025
Кросівки Asics. Фото з Instagram

Кросівки цього сезону — це про стиль та зручність. Модниці обирають ті варіанти, які будуть комфортними на щодень та вдало поєднуватимуться з різними образами.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкраще жіноче взуття без підборів. Воно не тільки комфортне, а й гарне.

Також ми розповідали про те, з якими образами носити мокасини. Це взуття буде дуже популярним цього літа.

мода тренди взуття жіноче взуття кросівки
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /