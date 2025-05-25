Модные женские кроссовки 2025 года — на какие модели стоит обратить внимание

Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

Кроссовки уже давно вышли за пределы только спортивной обуви. Модницы выбирают их под различные образы, удачно стилизуя даже с платьями. В этом году на пике популярности — несколько моделей кроссовок, которые полюбились всем.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Трендовые кроссовки 2025 года

Nike Cortez

Безоговорочным лидером этого сезона стали кроссовки Nike Cortez. Это классика, которая и не собирается терять актуальность. Эта модель покорила своим удобством и стильным видом.

Кроссовки Nike Cortez. Фото из Instagram

Adidas Spezial

Эта коллекция — это настоящая находка для тех, кто ценит тренды и комфорт. Если вы ищете именно такое сочетание, обязательно обратите внимание на эту модель.

Кроссовки Adidas Spezial. Фото из Instagram

Puma Speedcat

Это идеальная модель женских кроссовок, которая держит баланс между эстетикой и функциональностью спортивной обуви. Эта модель подойдет тем, кто ищет что-то свежее и сдержанное одновременно.

Кроссовки Puma Speedcat. Фото из Instagram

Adidas SL 72

Эти кроссовки — легенда, которая уверенно вернулась в тренды и стала хитом сезона. Они привлекают внимание как ценителей ретроэстетики, так и любителей вечной классики.

Кроссовки Adidas SL 72. Фото из Instagram

Asics

Эта модель стала неожиданным фаворитом сезона в то время, когда в тренде — кроссовки более вытянутой формы. Несмотря на это, модницы полюбили эту массивную обувь на текстурной подошве и сделали их хитом 2025 года.

Кроссовки Asics. Фото из Instagram

Кроссовки в этом сезоне — это про стиль и удобство. Модницы выбирают комфортные варианты на каждый день, которые будут удачно сочетаться с разными образами.

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