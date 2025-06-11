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Головна Мода Літній хіт — як носити розстебнуту сорочку зі смаком

Літній хіт — як носити розстебнуту сорочку зі смаком

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 10:36
Літній образ з розстебнутою сорочкою — що варто враховувати
Дівчина в сорочці. Фото: Freepik

Цього літа розстебнута сорочка — як подруга, з якою можна піти і на каву, і на пляж, і в офіс. Вона завжди виручає, бо підлаштовується під настрій і погоду. У лляній, смугастій, яскравій чи класичній версії — носити її можна хоч щодня і щоразу виглядати по-новому.

Про це пише Vogue.

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Секрет простий: достатньо залишити кілька ґудзиків розстібнутими і звичайна сорочка перетворюється на стильний акцент. У спеку вдягніть її поверх топа або купальника, додайте джинсові шорти й окуляри — і ви вже як Вітторія Черетті на відпочинку. Або оберіть бермуди, футболку в смужку й кілька яскравих прикрас — буде образ у стилі європейської відпустки. На пляжі сорочка працює ще краще — замість туніки чи парео. Можна не вигадувати: підбити рукави, кинути її на плечі й піти по каву прямо з пляжу.

Найпопулярніші варіанти образів із сорочкою

Зав’язана сорочка з мішкуватими штанами

Ідеально для тих, хто любить мікс зручності й стилю. Вільна сорочка (краще з легкої тканини — наприклад, бавовна чи льон) зав’язується на талії замість ґудзиків. Додаємо широкі штани — карго, лляні, палаццо — і виходить relaxed-образ з натяком на 90-ті. Підійде і для прогулянки містом, і для вечора біля моря.

Сорочка зі штанами ідеальна комбінація
Стильна комбінація на літо. Фото з Instagram

Біла сорочка з бермудами

Це щось середнє між класикою й відпустковим настроєм. Біла сорочка (можна навіть з чоловічого плеча), бермуди довжиною до коліна й мінімалістичні сандалі. Додайте кошик або плетену сумку — й образ готовий. Універсальний варіант на кожен день.

Біла сорочка - базова річ на літо
Біла сорочка та шорти. Фото з Instagram

Сорочка і шорти з однакової тканини

Це як костюм для літа, але без зайвої строгості. Сорочка й шорти одного кольору або принта мають дуже зібраний вигляд, хоч це і суперлегкий аутфіт. Носіть з топом або бралетом під низ і не забудьте сонцезахисні окуляри — ідеально для подорожі чи ранкової кави з подругою.

Комплект з однакової тканини завжди доречний
Літній комплект. Фото з Instagram

Оверсайз-сорочка з класичними штанами

Тут усе про баланс. Вільна сорочка створює ефект недбалості, а стримані штани — навпаки, додають строгості. Майка або топ — як база під сорочку. Образ спокійний, стильний і підходить навіть для офісу або ділової зустрічі в кафе.

Оверсайз-сорочка створює спокійний образ
Оверсайз-сорочка. Фото з Instagram

Сорочка з підкоченими рукавами поверх бікіні

Курортна класика. Надягли купальник, поверх кинули легку сорочку, підкотили рукави і вже готові до пляжного сніданку чи прогулянки набережною.

Сорочка на пляж ідеальний варіант
Курортна класика. Фото з Instagram

Такий образ має невимушений, але стильний вигляд. А ще сорочка захищає плечі від сонця.

Раніше ми писали про те, яку сорочку хоче собі кожна модниця.

Також ми повідомляли про те, з чим носити трендову джинсову сорочку.

мода одяг тренди речі стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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