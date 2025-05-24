Як стильно носити сорочку — три вдалих образи, які пасуватимуть кожній

Як носити сорочку в спеку — три прості, але стильні способи
Сорочка — це базова річ, яка є в гардеробі чи не кожної дівчини. Вона пасує під усе, а стилізувати такий одяг нескладно. Однак можуть виникати труднощі з тим, як правильно одягати сорочку, аби вона мала гарний вигляд. Є кілька способів, які точно допоможуть зробити образ стильним та привабливим.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Як стильно носити сорочку
Перший спосіб
Акуратно повністю заправте сорочку в штани та трохи витягніть її. Так образ буде мати розслаблений й легкий вигляд. Ідеально підійде для тих, хто любить класику.
Другий спосіб
Заправте в штани лише одну половину сорочки. Таким чином ви утворите стильну асиметрію, а аутфіт буде мати цікавіший вигляд. До того ж такий варіант зробить образ повітряним та по-літньому легким.
Третій спосіб
Розстібніть сорочку та одягніть її на запах. Додайте ремінь на талію. Такий образ точно буде привертати погляди. Якщо ви хочете створити грайливий настрій — цей варіант буде саме тим, що вам потрібно.
Сорочку можна комбінувати й іншими способами. Наприклад, носячи на плечах чи поверх топа, як накидку. Це залежить від ваших вподобань. В будь-якому випадку стильний образ вам буде гарантовано.
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