Як стильно носити сорочку — три вдалих образи, які пасуватимуть кожній

Дівчина у сорочці та шортах. Фото: Freepik

Сорочка — це базова річ, яка є в гардеробі чи не кожної дівчини. Вона пасує під усе, а стилізувати такий одяг нескладно. Однак можуть виникати труднощі з тим, як правильно одягати сорочку, аби вона мала гарний вигляд. Є кілька способів, які точно допоможуть зробити образ стильним та привабливим.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як стильно носити сорочку

Перший спосіб

Акуратно повністю заправте сорочку в штани та трохи витягніть її. Так образ буде мати розслаблений й легкий вигляд. Ідеально підійде для тих, хто любить класику.

Сорочка, заправлена у джинси. Фото з Instagram

Другий спосіб

Заправте в штани лише одну половину сорочки. Таким чином ви утворите стильну асиметрію, а аутфіт буде мати цікавіший вигляд. До того ж такий варіант зробить образ повітряним та по-літньому легким.

Сорочка, заправлена тільки з однієї сторони. Фото з Instagram

Третій спосіб

Розстібніть сорочку та одягніть її на запах. Додайте ремінь на талію. Такий образ точно буде привертати погляди. Якщо ви хочете створити грайливий настрій — цей варіант буде саме тим, що вам потрібно.

Сорочка з поясом. Фото з Instagram

Сорочку можна комбінувати й іншими способами. Наприклад, носячи на плечах чи поверх топа, як накидку. Це залежить від ваших вподобань. В будь-якому випадку стильний образ вам буде гарантовано.

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