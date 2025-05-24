Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Мода Як носити сорочку в спеку — три прості, але стильні способи

Як носити сорочку в спеку — три прості, але стильні способи

Ua en ru
Дата публікації: 24 травня 2025 08:40
Як стильно носити сорочку — три вдалих образи, які пасуватимуть кожній
Дівчина у сорочці та шортах. Фото: Freepik

Сорочка — це базова річ, яка є в гардеробі чи не кожної дівчини. Вона пасує під усе, а стилізувати такий одяг нескладно. Однак можуть виникати труднощі з тим, як правильно одягати сорочку, аби вона мала гарний вигляд. Є кілька способів, які точно допоможуть зробити образ стильним та привабливим.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Як стильно носити сорочку

Перший спосіб

Акуратно повністю заправте сорочку в штани та трохи витягніть її. Так образ буде мати розслаблений й легкий вигляд. Ідеально підійде для тих, хто любить класику.

Ідеї для образів з сорочкою
Сорочка, заправлена у джинси. Фото з Instagram

Другий спосіб

Заправте в штани лише одну половину сорочки. Таким чином ви утворите стильну асиметрію, а аутфіт буде мати цікавіший вигляд. До того ж такий варіант зробить образ повітряним та по-літньому легким.

Ідеї для образів з сорочкою
Сорочка, заправлена тільки з однієї сторони. Фото з Instagram

Третій спосіб

Розстібніть сорочку та одягніть її на запах. Додайте ремінь на талію. Такий образ точно буде привертати погляди. Якщо ви хочете створити грайливий настрій — цей варіант буде саме тим, що вам потрібно.

Ідеї для образів з сорочкою
Сорочка з поясом. Фото з Instagram

Сорочку можна комбінувати й іншими способами. Наприклад, носячи на плечах чи поверх топа, як накидку. Це залежить від ваших вподобань. В будь-якому випадку стильний образ вам буде гарантовано.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сукня буде трендовою цього літа. Вона приваблює модниць своєю легкістю.

Також ми розповідали про те, з чим носити білу футболку. Ця річ базова та підійде ледь не під усе.

мода тренди поради стиль образи
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /