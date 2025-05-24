Как стильно носить рубашку — три удачных образа, которые подойдут каждой

Девушка в рубашке и шортах. Фото: Freepik

Рубашка — это базовая вещь, которая есть в гардеробе едва ли не каждой девушки. Она подходит под все, а стилизовать такую одежду несложно. Однако могут возникать трудности с тем, как правильно надевать рубашку, чтобы она хорошо выглядела. Есть несколько способов, которые точно помогут сделать образ стильным и привлекательным.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как стильно носить рубашку

Первый способ

Аккуратно полностью заправьте рубашку в брюки и немного вытяните ее. Так образ будет выглядеть расслабленным и легким. Идеально подойдет для тех, кто любит классику.

Рубашка, заправленная в джинсы. Фото из Instagram

Второй способ

Заправьте в брюки только одну половину рубашки. Таким образом вы сделаете стильную асимметрию, а аутфит будет выглядеть интереснее. К тому же такой вариант сделает образ воздушным и по-летнему легким.

Рубашка, заправленная только с одной стороны. Фото из Instagram

Третий способ

Расстегните рубашку и наденьте ее на запах. Добавьте ремень на талию. Такой образ точно будет привлекать взгляды. Если вы хотите создать игривое настроение — этот вариант будет именно тем, что вам нужно.

Рубашка с поясом. Фото из Instagram

Рубашку можно комбинировать и другими способами. Например, нося на плечах или поверх топа, как накидку. Это зависит от ваших предпочтений. В любом случае стильный образ вам будет гарантирован.

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