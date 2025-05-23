Джинсова сорочка — річ, яка ніколи не вийде з моди

Дівчина в джинсовій сорочці. Фото: Freepik

Літо — час, коли одяг має бути не просто красивим, а ще й зручним, легким і готовим до будь-яких сюрпризів погоди. То спека, то вітер, то вечірня прохолода після задушливого дня. І от тут у гру вступає справжній герой літнього гардероба — джинсова сорочка.

Новини.LIVE розповість детальніше про неї.

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Вона як швейцарський ніж у світі одягу. Одягнула — і готова рятувати в будь-якій ситуації. Вранці — як легка курточка на футболку. Вдень — зав’язана на поясі чи просто у відкритому вигляді поверх сарафана. Увечері — знову на плечі, коли вітерець прохолоднішає. Вона й тепла, й дихає, й завжди має доречний вигляд.

Сорочка — як базова річ літнього гардероба

Джинсова сорочка влітку легко комбінується буквально з усім:

із лляними шортами або легінсами;

з романтичними сукнями або сарафанами в бохо-стилі;

з білими джинсами або спідницями з легкої тканини;

навіть зі шовком — контраст фактур зараз у тренді.

Джинсова сорочка. Фото з Instagram

У 2025-му наймодніші сорочки у кольорі індиго, прямого або оверсайз крою, з мінімумом деталей. Їх носять і як верхній шар, і замість жакета, і навіть на пляж — поверх купальника. А ще один популярний прийом — тотал-денім: сорочка плюс джинси або джинсова спідниця. Головне грати з кольорами й щільністю тканини, щоб усе мало цілісний вигляд.

Сорочка, що завжди в тренді. Фото з Instagram

Отже, якщо досі у вас нема джинсової сорочки — саме час це виправити. Вона не просто доповнить ваш гардероб, а стане тією самою універсальною річчю, яку хочеться носити щодня — і в місті, і на відпочинку. Літо коротке, тож нехай кожен образ буде стильним і зручним.

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