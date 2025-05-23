Джинсовая рубашка — вещь, которая никогда не выйдет из моды

Девушка в джинсовой рубашке. Фото: Freepik

Лето — время, когда одежда должна быть не просто красивой, а еще и удобной, легкой и готовой к любым сюрпризам погоды. То жара, то ветер, то вечерняя прохлада после душного дня. И вот тут в игру вступает настоящий герой летнего гардероба — джинсовая рубашка.

Новини.LIVE расскажет подробнее о ней.

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Она как швейцарский нож в мире одежды. Надела — и готова спасать в любой ситуации. Утром — как легкая курточка на футболку. Днем — завязанная на поясе или просто в открытом виде поверх сарафана. Вечером — снова на плечи, когда ветерок становится прохладным. Она и теплая, и дышащая, и всегда выглядит уместно.

Рубашка — как базовая вещь летнего гардероба

Джинсовая рубашка летом легко комбинируется буквально со всем:

со льняными шортами или леггинсами;

с романтичными платьями или сарафанами в бохо-стиле;

с белыми джинсами или юбками из легкой ткани;

даже с шелком — контраст фактур сейчас в тренде.

Джинсовая рубашка. Фото из Instagram

В 2025-м самые модные рубашки в цвете индиго, прямого или оверсайз кроя, с минимумом деталей. Их носят и как верхний слой, и вместо жакета, и даже на пляж — поверх купальника. А еще один популярный прием — тотал-деним: рубашка плюс джинсы или джинсовая юбка. Главное играть с цветами и плотностью ткани, чтобы все выглядело целостно.

Рубашка, которая всегда в тренде. Фото из Instagram

Итак, если до сих пор у вас нет джинсовой рубашки — самое время это исправить. Она не просто дополнит ваш гардероб, а станет той самой универсальной вещью, которую хочется носить каждый день — и в городе, и на отдыхе. Лето короткое, так пусть каждый образ будет стильным и удобным.

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