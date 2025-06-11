Летний образ с расстегнутой рубашкой — что стоит учитывать

Девушка в рубашке. Фото: Freepik

Этим летом расстегнутая рубашка — как подруга, с которой можно пойти и на кофе, и на пляж, и в офис. Она всегда выручает, потому что подстраивается под настроение и погоду. В льняной, полосатой, яркой или классической версии — носить ее можно хоть каждый день и каждый раз выглядеть по-новому.

Об этом пишет Vogue.

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Секрет прост: достаточно оставить несколько пуговиц расстегнутыми и обычная рубашка превращается в стильный акцент. В жару наденьте ее поверх топа или купальника, добавьте джинсовые шорты и очки — и вы уже как Виттория Черетти на отдыхе. Или выберите бермуды, футболку в полоску и несколько ярких украшений — будет образ в стиле европейского отпуска. На пляже рубашка работает еще лучше — вместо туники или парео. Можно не выдумывать: подбить рукава, накинуть ее на плечи и пойти за кофе прямо с пляжа.

Самые популярные варианты образов с рубашкой

Завязанная рубашка с мешковатыми брюками

Идеально для тех, кто любит микс удобства и стиля. Свободная рубашка (лучше из легкой ткани — например, хлопок или лен) завязывается на талии вместо пуговиц. Добавляем широкие брюки — карго, льняные, палаццо — и получается relaxed-образ с намеком на 90-е. Подойдет и для прогулки по городу, и для вечера у моря.

Стильная комбинация на лето. Фото из Instagram

Белая рубашка с бермудами

Это нечто среднее между классикой и отпускным настроением. Белая рубашка (можно даже с мужского плеча), бермуды длиной до колена и минималистичные сандалии. Добавьте корзину или плетеную сумку и образ готов. Универсальный вариант на каждый день.

Белая рубашка и шорты. Фото из Instagram

Рубашка и шорты из одинаковой ткани

Это как костюм для лета, но без лишней строгости. Рубашка и шорты одного цвета или принта выглядят очень собранно, хоть это и суперлегкий аутфит. Носите с топом или бралетом под низ и не забудьте солнцезащитные очки — идеально для путешествия или утреннего кофе с подругой.

Летний комплект. Фото из Instagram

Оверсайз-рубашка с классическими брюками

Здесь все о балансе. Свободная рубашка создает эффект небрежности, а сдержанные брюки — наоборот, добавляют строгости. Майка или топ — как база под рубашку. Образ спокойный, стильный и подходит даже для офиса или деловой встречи в кафе.

Оверсайз-рубашка. Фото из Instagram

Рубашка с подкатанными рукавами поверх бикини

Курортная классика. Надели купальник, поверх накинули легкую рубашку, подкатили рукава и уже готовы к пляжному завтраку или прогулке по набережной.

Курортная классика. Фото из Instagram

Такой образ выглядит непринужденно, но стильно. А еще рубашка защищает плечи от солнца.

Ранее мы писали о том, какую рубашку хочет себе каждая модница.

Также мы сообщали о том, с чем носить трендовую джинсовую рубашку.