Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Летний хит — как носить расстегнутую рубашку со вкусом

Летний хит — как носить расстегнутую рубашку со вкусом

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 10:36
Летний образ с расстегнутой рубашкой — что стоит учитывать
Девушка в рубашке. Фото: Freepik

Этим летом расстегнутая рубашка — как подруга, с которой можно пойти и на кофе, и на пляж, и в офис. Она всегда выручает, потому что подстраивается под настроение и погоду. В льняной, полосатой, яркой или классической версии — носить ее можно хоть каждый день и каждый раз выглядеть по-новому.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Секрет прост: достаточно оставить несколько пуговиц расстегнутыми и обычная рубашка превращается в стильный акцент. В жару наденьте ее поверх топа или купальника, добавьте джинсовые шорты и очки — и вы уже как Виттория Черетти на отдыхе. Или выберите бермуды, футболку в полоску и несколько ярких украшений — будет образ в стиле европейского отпуска. На пляже рубашка работает еще лучше — вместо туники или парео. Можно не выдумывать: подбить рукава, накинуть ее на плечи и пойти за кофе прямо с пляжа.

Самые популярные варианты образов с рубашкой

Завязанная рубашка с мешковатыми брюками

Идеально для тех, кто любит микс удобства и стиля. Свободная рубашка (лучше из легкой ткани — например, хлопок или лен) завязывается на талии вместо пуговиц. Добавляем широкие брюки — карго, льняные, палаццо — и получается relaxed-образ с намеком на 90-е. Подойдет и для прогулки по городу, и для вечера у моря.

Сорочка зі штанами ідеальна комбінація
Стильная комбинация на лето. Фото из Instagram

Белая рубашка с бермудами

Это нечто среднее между классикой и отпускным настроением. Белая рубашка (можно даже с мужского плеча), бермуды длиной до колена и минималистичные сандалии. Добавьте корзину или плетеную сумку и образ готов. Универсальный вариант на каждый день.

Біла сорочка - базова річ на літо
Белая рубашка и шорты. Фото из Instagram

Рубашка и шорты из одинаковой ткани

Это как костюм для лета, но без лишней строгости. Рубашка и шорты одного цвета или принта выглядят очень собранно, хоть это и суперлегкий аутфит. Носите с топом или бралетом под низ и не забудьте солнцезащитные очки — идеально для путешествия или утреннего кофе с подругой.

Комплект з однакової тканини завжди доречний
Летний комплект. Фото из Instagram

Оверсайз-рубашка с классическими брюками

Здесь все о балансе. Свободная рубашка создает эффект небрежности, а сдержанные брюки — наоборот, добавляют строгости. Майка или топ — как база под рубашку. Образ спокойный, стильный и подходит даже для офиса или деловой встречи в кафе.

Оверсайз-сорочка створює спокійний образ
Оверсайз-рубашка. Фото из Instagram

Рубашка с подкатанными рукавами поверх бикини

Курортная классика. Надели купальник, поверх накинули легкую рубашку, подкатили рукава и уже готовы к пляжному завтраку или прогулке по набережной.

Сорочка на пляж ідеальний варіант
Курортная классика. Фото из Instagram

Такой образ выглядит непринужденно, но стильно. А еще рубашка защищает плечи от солнца.

Ранее мы писали о том, какую рубашку хочет себе каждая модница.

Также мы сообщали о том, с чем носить трендовую джинсовую рубашку.

мода одежда тренды вещи стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации