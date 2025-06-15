Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Что надеть на собеседование — цвета, которые принесут успех

Что надеть на собеседование — цвета, которые принесут успех

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 11:12
Как одеться на собеседование — эти цвета помогут добиться успеха
Девушка в рубашке и брюках. Фото: Freepik
Ключові моменти Какие цвета выбрать для успешного собеседования

Одежда на собеседовании — это первый элемент, который производит впечатление о вас. Стоит подойти к выбору образа ответственно и продуманно. Вещи должны быть не просто красивыми, но и определенных цветов, если вы хотите, чтобы разговор завершился успехом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какие цвета выбрать для успешного собеседования

Белый

Стоит выбирать не просто белый, а кремовый цвет. Тогда вы будете выглядеть более доступной для работодателя. Холодный подтон будет создавать образ униформы. Из-за этого вас могут воспринимать как кандидата со слишком консервативными или неинтересными взглядами.

Розовый

Этот цвет может подойти для собеседования, но подойдет не всем. Людям с теплыми тонами кожи стоит рассмотреть персиковый оттенок. Он будет добавлять свежести, а вот яркий розовый может намекнуть работодателю на то, что вы находитесь в стрессе.

Які кольори обрати для успішної співбесіди
Девушка в розовом костюме. Фото: Pexels

Черный

Этот цвет воспринимают как стильный и профессиональный. Для собеседования идеально подойдет костюм или платье в таком цвете. Однако не стоит выбирать черную рубашку или блузку на знакомство с потенциальным руководством.

Синий

Главный цвет, который идеально подходит для собеседования — синий. Он расскажет о вас как о надежном человеке для работы, который разбирается во многих сферах. Такой оттенок создает умный и собранный образ.

Які кольори обрати для успішної співбесіди
Девушка в синем костюме. Фото: Pexels

Красный

Этот цвет символизирует силу, страсть и влияние. Если вы хотите выделиться на собеседовании и сделать смелое заявление о себе, это именно тот цвет, который вам нужен. Красный раскроет ваш потенциал.

Напомним, ранее мы писали о том, как носить расстегнутую рубашку. Летом образы с ней будут на пике популярности.

Также мы рассказывали о том, как носить джинсы в жаркую погоду. Эти образы подойдут всем.

психология мода одежда успех цвета
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации