Привычка все время носить кепку — что это говорит о вашей психике

Мужчина в кепке. Фото: Pexels

Кепка — это стильный аксессуар, который удачно дополнит образ и летом, и зимой. Однако для некоторых людей такой элемент гардероба становится настоящей привычкой, от которой трудно избавиться. С точки зрения психологии, этому есть несколько объяснений.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Почему появляется привычка носить кепку

Конечно, многие просто любят образы с кепкой и поэтому надевают ее. Однако есть и люди, которые практически не могут выйти из дома, не надев этот головной убор. На это может быть несколько психологических причин.

Маскировка неуверенности

Некоторые могут использовать кепку как инструмент, который поможет скрыть определенные черты внешности. Например, редкие волосы или высокий лоб. Однако кепку также могут одевать и для того, чтобы избегать зрительного контакта с человеком. Это делают те, кто ненавидит внимание к себе и боится проявиться.

Девушка в кепке. Фото: Pexels

Ощущение защищенности

Кепка также может давать человеку ощущение защищенности и пространства, в которое никто не может влезть. Поэтому привычка носить такой головной убор может возникать у интровертов или тревожных людей. Это дает им ощущение контроля.

Самовыражение

Элементы гардероба могут быть частью самовыражения человека. Кепка, например, может свидетельствовать о предпочтениях — спорт или музыку. Кроме того, такой аксессуар может означать принадлежность человека к определенной социальной группе.

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